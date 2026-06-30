Los damnificados de los sismos de Venezuela sufren la escasez de comida y techo

La atención humanitaria en Venezuela comienza a centrarse en la urgencia de alimento y techo para decenas de miles de personas en la calle tras el doble terremoto que dejó casi 2,000 muertos y una escalofriante cifra de desaparecidos.
El balance de víctimas de los dos terremotos en Venezuela subió a 1,943 muertos y más de 10,500 heridos, indicaron este martes las autoridades. El anterior balance del lunes era de 1,719 muertos.
El presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, dijo además en el parte oficial que hay 15,866 personas damnificadas por los sismos del 24 de junio.
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Sin embargo, las Naciones Unidas calculan siete millones de damnificados y daños daños materiales por 6,700 millones de dólares, 6% del PIB del país petrolero.
La NASA estima que 58,000 edificios resultaron dañados o destruidos por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del 24 de junio, de los más violentos registrados en Latinoamérica.
En el estado de La Guaira, la zona más devastada, la escasez de comida es "generalizada", los servicios básicos se paralizaron y la conectividad está interrumpida, advirtió este martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
"Estamos durmiendo en el piso", dijo a la AFP Jenny Tortoza en Catia la Mar, en La Guaira, donde cientos de edificios colapsaron y las esperanzas de hallar sobrevivientes se desvanecen.
"Las tensiones comunitarias van en aumento, ya que el acceso a la ayuda sigue estando limitado", indicó el ACNUR sobre la ira de algunas víctimas por la lenta y escasa ayuda del gobierno de este país sumido en una crisis profunda.
"Aquí dan provisiones pero a veces se matan por la comida(...), esto es como una gallera (...), ayer se entraron a golpes, es una locura", comentó a la AFP Daniela Armas, de 18 años, suturada en un pie y temerosa de volver a su apartamento agrietado en Catia La Mar.
"Lafalta de organización es horrible. Al principio era todo muy bien, pero después empezó una mala organización que primero los propios militares agarraban sus cosas y después nosotros las sobras", relató por su parte Yohana Álvarez, vendedora ambulante de 45 años en la misma zona.
Riesgo de enfermedades
A la urgencia de alimento y refugio se suma el riesgo de epidemias. El portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Christian Lindmeier, advirtió de la "presión extrema" sobre los servicios de salud y el riesgo "de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, la difteria y la tos ferina".
"Faltaría más ayuda", dice Diorjailis Escalona, médico de 23 años, quien pese a sentirse "derrumbada" ayuda como voluntaria y agradece el apoyo internacional con rescatistas, medicinas y alimentos.
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Para acelerar el ingreso de equipos y suministros, los Marines estadounidenses pusieron el lunes de nuevo en operación el puerto de La Guaira, que había quedado fuera de servicio junto con el principal aeropuerto de Venezuela.
En el área de depósitos del puerto funciona ahora una morgue improvisada, constató la AFP.
En Junquito, un pueblo turístico cercano a Caracas, Carmen Angarita pudo salvarse gracias a su sobrino que removió los escombros del edificio derrumbado.
Creyó que "de ahí no salía". "Estaba resignada a que iba a morir" junto a una nieta de 8, recordó esta comerciante de 53 años.
A la espera de milagros
El gobierno militarizó La Guaira e impuso el trámite de un permiso para acceder a la zona de desastre.
Un total de 27 países han movilizado cerca de 40 equipos de búsqueda y rescate, que este martes seguían escarbando entre amasijos de hierro y concreto.
La ONU, agregó, suministrará 10,000 bolsas mortuorias, aunque espera que el balance final sea inferior.
La ventana crítica de 72 horas para hallar sobrevivientes, no obstante, cerró el sábado.
Parte de la familia de Soraida Torrealba la busca entre los escombros de su edificio en La Guaira. "Siento que estoy atada de manos porque no la encuentro, no sé nada de ella", se lamenta su hermana Rosanna Luna, de 44 años.
Como ella, miles de personas buscan a uno o más familiares en medio de la angustia. Fotos de niños, de ancianos, de parejas, junto con sus nombres y descripción, así como un número de teléfono para recibir datos, inundan las redes sociales.
En la zona cero de los sismos, han sido rescatadas un total de 6,461 personas hasta este martes, la más reciente de ellas un niño de dos años en la madrugada, anunció Jorge Rodríguez.
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La cifra de personas rescatadas con vida disminuye dramáticamente con el paso de los días.
De un saldo inicial de 2,407 rescatados en La Guaira en el primer día, se pasó a 345 en el cuarto día, cuatro en el quinto día y solo una persona este sexto día martes.
Según los cálculos oficiales, el día de los sismos había unas 30,000 personas en ese estado costero, entre las localidades de Catia La Mar y Caraballeda, de las cuales entre 13,400 y 13,500 lograron salir "por sus propios medios o ayudados por amigos y familiares".
"Podemos estar en una cifra de 19,861 personas que salvaron la vida en La Guaira", declaró Rodríguez.
El gobierno elude referirse a personas desaparecidas, pero según las cifras presentadas el martes hay un desfase de entre 7,000 y 10,000 personas que no figuran ni entre las que salvaron la vida en La Guaira ni entre los muertos reportados por los sismos.
La ONU calcula que hay 50,000 desaparecidos por los sismos.