Los damnificados de los sismos de Venezuela sufren la escasez de comida y techo

Sin embargo, las Naciones Unidas calculan siete millones de damnificados y daños daños materiales por 6,700 millones de dólares, 6% del PIB del país petrolero.

La NASA estima que 58,000 edificios resultaron dañados o destruidos por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del 24 de junio, de los más violentos registrados en Latinoamérica.

En el estado de La Guaira, la zona más devastada, la escasez de comida es "generalizada", los servicios básicos se paralizaron y la conectividad está interrumpida, advirtió este martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

"Estamos durmiendo en el piso", dijo a la AFP Jenny Tortoza en Catia la Mar, en La Guaira, donde cientos de edificios colapsaron y las esperanzas de hallar sobrevivientes se desvanecen.

Las tensiones comunitarias van en aumento, ya que el acceso a la ayuda sigue estando limitado", indicó el ACNUR. (FOTO: FEDERICO PARRA/AFP)

"Las tensiones comunitarias van en aumento, ya que el acceso a la ayuda sigue estando limitado", indicó el ACNUR sobre la ira de algunas víctimas por la lenta y escasa ayuda del gobierno de este país sumido en una crisis profunda.

"Aquí dan provisiones pero a veces se matan por la comida(...), esto es como una gallera (...), ayer se entraron a golpes, es una locura", comentó a la AFP Daniela Armas, de 18 años, suturada en un pie y temerosa de volver a su apartamento agrietado en Catia La Mar.

"La falta de organización es horrible. Al principio era todo muy bien, pero después empezó una mala organización que primero los propios militares agarraban sus cosas y después nosotros las sobras", relató por su parte Yohana Álvarez, vendedora ambulante de 45 años en la misma zona.

Riesgo de enfermedades

A la urgencia de alimento y refugio se suma el riesgo de epidemias. El portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Christian Lindmeier, advirtió de la "presión extrema" sobre los servicios de salud y el riesgo "de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, la difteria y la tos ferina".

"Faltaría más ayuda", dice Diorjailis Escalona, médico de 23 años, quien pese a sentirse "derrumbada" ayuda como voluntaria y agradece el apoyo internacional con rescatistas, medicinas y alimentos.