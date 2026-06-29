El número de muertos en Venezuela supera los 1,700, mientras la ventana de rescate se agota

Cientos de cadáveres se encuentran en morgues improvisadas en depósitos del puerto de La Guaira, a 40 km de Caracas y que fue la zona más golpeada por los terremotos, constató este lunes una periodista de la AFP.

Cientos de cadáveres se encuentran en morgues improvisadas en depósitos del puerto de La Guaira. (FOTO: FEDERICO PARRA/AFP)

"Me dicen que ahí están mi hermana y sus hijos, pues, y los hijos de mi hermano", dijo Wilker Molalla, de 25 años. "Estamos esperando que lleguen más furgonetas y esas cosas para que nos las puedan entregar, sí, con el acta de defunción y los documentos", agregó.

El balance subió este lunes a por lo menos 1,719 muertos, informó este lunes el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez. También reportó 5,034 heridos.

La ONU, que teme un aumento del número de víctimas, suministrará 10,000 bolsas mortuorias, aunque espera que el balance final sea inferior, dijo a la prensa por videoconferencia el coordinador de Naciones Unidas en el país, Gianluca Rampolla Del Tindaro.

Un total de 27 países han movilizado más de 40 equipos de búsqueda y rescate, es decir más de 2,000 rescatistas y personal junto con más de 160 perros, según Del Tindaro.

Marines estadounidenses trabajan en la reparación del puerto de La Guaira para permitir el envío de suministros y equipos por mar, informó a periodistas en Washington un funcionario del gobierno de Estados Unidos.

Militares de la Fuerza Aérea estadounidense ayudan a restablecer el tránsito en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, cerca de Caracas y que ya fue reabierto parcialmente para vuelos de carga y de ayuda humanitaria.

Esperanza en medio del horror

La ventana crítica de 72 horas para rescatar con vida a personas atrapadas se ha cerrado. Pero puede haber milagros.

Un mensaje de WhatsApp encendió las esperanzas de un hallazgo milagroso entre los escombros, más de 120 horas después del desastre.

Una mujer escribió al encargado de un edificio de apartamentos derrumbado en Caraballeda, una de las zonas más afectadas, a unos 40 kilómetros de Caracas, para decir que seguía viva, contó a la AFP un rescatista voluntario, Daniel Pino.