Venezuela enfrenta pérdidas por 6,700 mdd y se desvanece la esperanza de hallar sobrevivientes

Su rescate revive la esperanza en este país en duelo, donde la población se abocó desde el primer día a retirar escombros.

Hoy abracé un milagro: el señor Hernán Gil. Mi profunda gratitud a la Cruz Roja de Costa Rica, la Cruz Roja Venezolana, a Chile, EEUU, El Salvador, México, Portugal, así como a nuestros rescatistas, Protección Civil y la FANB. ¡Gracias por hacer esto posible! pic.twitter.com/LH5G72SOnt — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 3, 2026

Último día de búsqueda

Pero las oportunidades de hallar vida bajos los restos de edificios se desvanecen con cada hora que transcurre. El cuerpo humano resiste hasta siete días sin agua, explica un rescatista. Van ocho.

Decenas de edificios en ruinas ya fueron además marcados con la letra D de "deceased" (muerto), es una nomenclatura internacional en desastres usada después que el lugar es inspeccionado.

Un rescatista mexicano explicó que el viernes -día nueve desde la tragedia- será su último día de búsqueda de sobrevivientes, ya ha pasado mucho tiempo: la ventana en este tipo de eventos cierra a las 72 horas o tres días.

El gobierno elude referirse a desaparecidos en sus balances oficiales, aunque indicó esta semana que el día de los sismos había unos 30,000 ciudadanos en La Guaira, de los cuales 6,461 fueron rescatados y más de 13,000 salieron por sus propios medios o ayudados por familiares y amigos. Del resto, nada se sabe.

Naciones Unidas calcula que son 50,000.

Las redes sociales permanecen inundadas de fotos de niños, ancianos y parejas, junto con sus nombres, descripción y un número de teléfono para recibir datos.

Familiares tienen esperanza

Frente a ruinas, pobladores aseguran tener familiares con vida y reclaman la ausencia de las autoridades, pese a los refuerzos llegados de 27 países movilizados con especialistas y perros de búsqueda.

Maira Sequeira, de 58 años, tiene un sobrino tapiado. "Estamos tratando de llegar hacia él, pero no hay la suficiente maquinaria ni el suficiente personal que nos ayude. No hay rescatistas", lamentó.