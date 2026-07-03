Venezuela enfrenta pérdidas por 6,700 mdd y se desvanece la esperanza de hallar sobrevivientes
Un rescatista mexicano informó que el día nueve sería el último de búsqueda de sobrevivientes, ya que la posibilidad de encontrar personas con vida en este tipo de desastres suele reducirse después de 72 horas.
Aunque con el avance de los días las historias de sobrevivientes rescatados bajo los escombros tras los dos sismos en Venezuela, son menos, dan esperanza a los rescatistas de diversos países que participan en estas labores. En medio de la llegada internacional de ayuda humanitaria, esta es la situación actual que viven los damnificados en el país sudamericano.
El más reciente caso fue el rescate de Hernán Gil , un vigilante de 43 años, fue sacado en camilla de los escombros del edificio de siete pisos bajo el cual quedó atrapado el 24 de junio.
Publicidad
Su rescate revive la esperanza en este país en duelo, donde la población se abocó desde el primer día a retirar escombros.
Hoy abracé un milagro: el señor Hernán Gil.
Mi profunda gratitud a la Cruz Roja de Costa Rica, la Cruz Roja Venezolana, a Chile, EEUU, El Salvador, México, Portugal, así como a nuestros rescatistas, Protección Civil y la FANB. ¡Gracias por hacer esto posible! pic.twitter.com/LH5G72SOnt
Pero las oportunidades de hallar vida bajos los restos de edificios se desvanecen con cada hora que transcurre. El cuerpo humano resiste hasta siete días sin agua, explica un rescatista. Van ocho.
Decenas de edificios en ruinas ya fueron además marcados con la letra D de "deceased" (muerto), es una nomenclatura internacional en desastres usada después que el lugar es inspeccionado.
Un rescatista mexicano explicó que el viernes -día nueve desde la tragedia- será su último día de búsqueda de sobrevivientes, ya ha pasado mucho tiempo: la ventana en este tipo de eventos cierra a las 72 horas o tres días.
El gobierno elude referirse a desaparecidos en sus balances oficiales, aunque indicó esta semana que el día de los sismos había unos 30,000 ciudadanos en La Guaira, de los cuales 6,461 fueron rescatados y más de 13,000 salieron por sus propios medios o ayudados por familiares y amigos. Del resto, nada se sabe.
Naciones Unidas calcula que son 50,000.
Las redes sociales permanecen inundadas de fotos de niños, ancianos y parejas, junto con sus nombres, descripción y un número de teléfono para recibir datos.
Frente a ruinas, pobladores aseguran tener familiares con vida y reclaman la ausencia de las autoridades, pese a los refuerzos llegados de 27 países movilizados con especialistas y perros de búsqueda.
Maira Sequeira, de 58 años, tiene un sobrino tapiado. "Estamos tratando de llegar hacia él, pero no hay la suficiente maquinaria ni el suficiente personal que nos ayude. No hay rescatistas", lamentó.
Publicidad
Pérdidas económicas
Naciones Unidas calculó pérdidas en 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB de este país sumido en una grave crisis por años.
Además del saldo de fallecidos, la tragedia dejó igualmente a miles en la calle, muchos en estacionamientos, canchas deportivas o precarios campamentos a la intemperie.
Unos 58,000 edificios resultaron probablemente dañados o destruidos, según observaciones satelitales de la NASA.
Y el gobierno contabiliza casi 13,000 damnificados por los terremotos, cifra muy lejana del estimado de la ONU de hasta siete millones de personas afectadas. Ya ese organismo cifraba en casi 8 millones la cantidad de personas necesitadas de ayuda humanitaria.
"Me da miedo quedarme dormida y que se lleven a mi niño", señaló Noemí Contreras, de 25 años, en un parque caraqueño convertido en refugio, donde se registraron denuncias de abuso infantil. "Duermo con un ojo abierto y uno cerrado", coincidió Betzabeth Maleno, de 39.
Sin fosas comunes
La presidenta interina Delcy Rodríguez -que decretó siete días de duelo- actualizó el saldo de muertos a 2,595 y refirió 12,400 heridos. Señaló que ordenó que cada cuerpo sea identificado.
"Yo de entrada dije: nadie va a fosa común", declaró Rodríguez en una rueda de prensa. "Lo primero, reconocimiento por huella (dactilar)", señaló, o por fotografía y "en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense".
Rodríguez defendió su gestión de la catástrofe. Se pueden "contar las horas" desde el momento de los terremotos y cuando se ordenó el despliegue de funcionarios militares y policiales, destacó.
"En las primeras 24 horas alcanzó 4,000 funcionarios y a las 48 horas había 11,000 funcionarios y en este momento ya hay 19,000", insistió.
Publicidad
Ayuda humanitaria
Los refugiados se quejan de las condiciones en las que viven, en carpas, sin suficiente alimento. "A veces nos traen comida, a veces no", indicó Contreras.
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU solicitó a la comunidad internacional 50 millones de dólares para asistir a unas 500,000 personas durante tres meses.