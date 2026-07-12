Muere Lindsey Graham, uno de los grandes defensores de Trump y de Israel, a los 71 años

NBC News indicó que los servicios de emergencia respondieron a un llamado por un "paro cardíaco" procedente de la casa de Graham en Capitol Hill, de acuerdo con un audio de la policía obtenido por ese y otros medios estadounidenses.

Graham fue elegido miembro de la Cámara de Representantes en 1994 y senador en 2002.

Posteriormente, renovó su escaño en el Senado en 2008, 2014 y 2020, y llegó a presidir el Comité de Presupuesto de la Cámara Alta.

"Un verdadero patriota"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rindió homenaje al senador en una publicación en su red Truth Social.

"¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. ¡Lindsey será muy echado de menos!", escribió.

Trump dijo que habló con Graham el sábado por la noche, al regreso de este de un viaje a Ucrania, y que sonaba cansado. Según el presidente, hicieron planes tentativos para reunirse el domingo.

"Pudo haber sido su última llamada", dijo Trump.

Graham hizo un intento fallido de llegar a la presidencia en 2016, advirtiendo en ese momento que los republicanos no debían apoyar a Trump porque era un "instigador racial, xenófobo y fanático religioso".

Su relación tuvo otro momento de fuerte tensión por la insurrección de partidarios de Trump en el Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando Graham dijo que sus colegas republicanos no debían contar con él para defender al magnate. "Basta ya", dijo en ese momento.

Sin embargo, posteriormente votó en contra de condenar a Trump en su juicio político.

Graham restableció su relación después y apoyó su campaña de reelección.

Amigo de Israel

El expresidente republicano George W. Bush, dijo de él "que entendía (...) que el compromiso de Estados Unidos en el extranjero consiste en resistirse a la tiranía". Joe Biden afirmó por su lado estar "conmocionado".

Graham fue un firme defensor de Israel.