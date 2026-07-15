Cinco años después del 11J, en Cuba las protestas aumentan y la crisis se profundiza

El número de protestas aumenta

Mientras la situación en la isla se vuelve más precaria, el descontento aumenta, así como las protestas contra el gobierno.

"La combinación entre precarización social, erosión de derechos sociales, debilitamiento del consenso y cierre político genera tensiones crecientes de gobernabilidad. Y la protesta aparece entonces como la expresión visible de tensiones más profundas", dijo Cecilia Bobes, profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México, a la agencia EFE.

Por su parte, la directora de Cubalex, Laritza Diversent, señaló en un conversatorio online que “a partir de las protestas del 11J la población civil cubana no ha dejado de salir a la calle” (a protestar) y resalta, a su vez, un “cambio de perspectiva dentro de la ciudadanía”, que “ha creado mecanismos para manifestarse”.

De acuerdo con esta organización, registró 253 protestas solo en junio de este año, un récord desde que comenzaron a documentar las manifestaciones antigubernamentales, en 2022.

“El 19 de junio, coincidiendo con varios días consecutivos de déficit de generación eléctrica, se registraron 31 eventos de protesta en el espacio público en un día, lo que marcó un nuevo pico histórico, superando las 30 registradas el 13 de mayo”, indica el informe mensual de la situación de los derechos humanos en Cuba de Cubalex más reciente.

La quema de basureros es una forma común de protesta en Cuba. (FOTO: YAMIL LAGE/AFP)

Además de los carteles, cacerolazos y manifestaciones públicas, se registraron otras tipologías como el cierre de calles, daños a la propiedad estatal y la propaganda, quema de basureros, desnudos públicos, caminatas individuales, octavillas y protestas en instituciones, de acuerdo con la organización.

De acuerdo con el Observatorio Cubano de Conflictos, una organización con sede en Miami, Estados Unidos, 11,268 protestas, denuncias y declaraciones críticas en Cuba se registraron durante 2025, un aumento de poco más del 25% respecto a las 8,443 compiladas en 2024, con un cierre de año récord de 1,333 acciones en diciembre.