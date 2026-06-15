Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad

Copa Mundial 2026_Galería Desktop Home Expansión
Internacional

Irán debuta en el Mundial 2026 con una afición dividida entre el júbilo y la protesta

El “Team Melli” es visto por parte de la diáspora iraní en Los Ángeles como un brazo de la propaganda del régimen de los ayatolás, que gobierna el país desde 1979.
lun 15 junio 2026 05:32 PM
Añadir Expansión en Google
Un manifestante sostiene un cartel con un retrato del hijo del último sha de Irán, Reza Pahlavi, mientras la gente se manifiesta contra el régimen iraní fuera del Estadio de Los Ángeles (Estadio SoFi) antes del partido del torneo de fútbol americano de la Copa Mundial de 2026 entre Irán y Nueva Zelanda en Inglewood, California, el 15 de junio de 2026.
Muchos miembros de la diáspora iraní en Los Ángeles se han mantenido leales al régimen depuesto de Pahlavi y al príncipe heredero, Reza. (FOTO: ETIENNE LAURENT/AFP)

Después de muchas dificultades, Irán hará su esperado debut en el Mundial 2026 este lunes ante la selección de Nueva Zelanda, partido en el que se espera que miembros de la oposición al régimen de Teherán ofrezcan una acogida hostil, con protestas y la bandera iraní anterior a la revolución islámica de 1979.

La participación de Irán en el Mundial 2026 fue incierta durante mucho tiempo por el conflicto desencadenado en febrero por bombardeos israelo-estadounidenses y su paso por la competencia sigue ampliamente dominada por las cuestiones geopolíticas.

Publicidad

Empezar en esta Copa del Mundo en "Tehrangeles" —uno de los sobrenombres de Los Ángeles por la importancia de la comunidad iraní— podría parecer una ventaja, pero una parte de la diáspora considera a esta selección un instrumento de propaganda de la República Islámica.

Football: FIFA World Cup 2026
Aficionados iraníes, uno de ellos con una bandera iraní prerrevolucionaria sobre los hombros, fueron vistos a las afueras del Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium) antes del partido del Mundial de Fútbol de 2026 entre Irán y Nueva Zelanda en Inglewood, California, el 15 de junio de 2026. (Etienne Laurent/AFP)

“Apoyar al "Team Melli" ha sido durante mucho tiempo una fuente de orgullo colectivo, un punto de unidad que trasciende la política y la generación, independientemente de la religión, los puntos de vista políticos y la clase social. Esto crea el dilema para los fanáticos que ven en Los Ángeles y Seattle para los tres partidos de estapa de grupos de Irán”, indica Shirvin Zeinalzadeh, profesor de la Escuela de Política y Estudios Globales de la Universidad Estatal de Arizona en un artículo para The Conversation.

Se esperan protestas

La megalópolis californiana fue escenario de importantes manifestaciones a principios de este año para denunciar la represión contra un movimiento popular en Irán que provocó miles de muertos.

Casi la mitad de los iraníes que viven en Estados Unidos, unos 375,000, se encuentran en California. De estos, más de 210,000 viven en la zona metropolitana de Los Ángeles, de acuerdo con información de Pew Research Center.

“Muchos en la comunidad se han mantenido leales al régimen depuesto de Pahlavi y al príncipe heredero, Reza, y han ido a celebrar la guerra conjunta liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán”, dice Zeinalzadeh.

Hay nuevos llamados a manifestarse el lunes en Inglewood, alrededor del Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium), un recinto ultramoderno para 70,000 espectadores, agitando allí la bandera de Irán previa a la Revolución Islámica, la enseña verde, blanca y roja que cuenta además con un león y un sol.

Las propuestas para manifestarse en contra van desde la compra de boletos, solo para dejar los asientos visiblemente vacíos, hasta abuchear el himno nacional y retener cualquier celebración de los goles iraníes.

Publicidad

Las protestas de la diáspora podrían incluso llevar al interior del recinto en forma de abucheos al himno, como ocurrió en Qatar 2022, lo que hace planear interrogantes sobre el partido.

Por una bandera

El ministro iraní de Deportes, Ahmad Donyamali, avisó ya que Irán vigilará especialmente "banderas y cánticos", amenazando con parar el partido en caso de detectar símbolos hostiles a la República Islámica.

El sábado, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, recordó que la FIFA debe asegurar que solo la bandera iraní en su versión actual de la República Islámica sea visible en los estadios del Mundial.

Antes este escenario, algunos expatriados iraníes han sugerido en redes sociales pintar con spray sobre los símbolos de la bandera actual, llevar alternativas verdes, blancas y rojas en el suelo, o usar ropa con eslóganes políticos. Otros han propuesto exponer tatuajes por motivos políticos o usar animales de peluche para caricaturizar a los líderes iraníes.

El reglamento de la FIFA prohíbe todo accesorio de "naturaleza política" en los estadios. Pero su aplicación ha estado sometida a una geometría variable en anteriores ediciones y nadie sabe cómo opositores con entrada para el partido pueden ser tratados en esta ocasión.

"Hemos comunicado la bandera oficial de nuestro país a la FIFA, que se esfuerza por resolver los problemas y se ha mostrado cooperativa", agregó Taj. "No obstante, ha logrado resolver algunos problemas mientras que otros continúan pendientes. Esperamos que las condiciones mejoren en el futuro", declaró.

Todo ello rodea de una gran tensión este partido en Los Ángeles, uno de los más esperados de la primera fase del torneo.

FBL-WC-2026-MATCH15-IRN-NZL-SECURITY
Agentes de policía de Inglewood de la unidad SWAT posan para una foto antes del partido de fútbol del Grupo G de la Copa Mundial 2026 entre Irán y Nueva Zelanda en el Estadio de Los Ángeles en Inglewood el 15 de junio de 2026. (Etienne Laurent / AFP)

Irán debe jugar sus tres partidos del grupo G en suelo estadounidense: el segundo será también en Los Ángeles, el 21 de junio contra Bélgica, y el tercero será en Seattle, frente a Egipto.

Publicidad

Tags

Irán Protesta Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad