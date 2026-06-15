Irán debuta en el Mundial 2026 con una afición dividida entre el júbilo y la protesta

Después de muchas dificultades, Irán hará su esperado debut en el Mundial 2026 este lunes ante la selección de Nueva Zelanda, partido en el que se espera que miembros de la oposición al régimen de Teherán ofrezcan una acogida hostil, con protestas y la bandera iraní anterior a la revolución islámica de 1979.
La participación de Irán en el Mundial 2026 fue incierta durante mucho tiempo por el conflicto desencadenado en febrero por bombardeos israelo-estadounidenses y su paso por la competencia sigue ampliamente dominada por las cuestiones geopolíticas.
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Empezar en esta Copa del Mundo en "Tehrangeles" —uno de los sobrenombres de Los Ángeles por la importancia de la comunidad iraní— podría parecer una ventaja, pero una parte de la diáspora considera a esta selección un instrumento de propaganda de la República Islámica.
“Apoyar al "Team Melli" ha sido durante mucho tiempo una fuente de orgullo colectivo, un punto de unidad que trasciende la política y la generación, independientemente de la religión, los puntos de vista políticos y la clase social. Esto crea el dilema para los fanáticos que ven en Los Ángeles y Seattle para los tres partidos de estapa de grupos de Irán”, indica Shirvin Zeinalzadeh, profesor de la Escuela de Política y Estudios Globales de la Universidad Estatal de Arizona en un artículo para The Conversation.
Casi la mitad de los iraníes que viven en Estados Unidos, unos 375,000, se encuentran en California. De estos, más de 210,000 viven en la zona metropolitana de Los Ángeles, de acuerdo con información de Pew Research Center.
“Muchos en la comunidad se han mantenido leales al régimen depuesto de Pahlavi y al príncipe heredero, Reza, y han ido a celebrar la guerra conjunta liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán”, dice Zeinalzadeh.
Hay nuevos llamados a manifestarse el lunes en Inglewood, alrededor del Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium), un recinto ultramoderno para 70,000 espectadores, agitando allí la bandera de Irán previa a la Revolución Islámica, la enseña verde, blanca y roja que cuenta además con un león y un sol.
Las propuestas para manifestarse en contra van desde la compra de boletos, solo para dejar los asientos visiblemente vacíos, hasta abuchear el himno nacional y retener cualquier celebración de los goles iraníes.
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Las protestas de la diáspora podrían incluso llevar al interior del recinto en forma de abucheos al himno, como ocurrió en Qatar 2022, lo que hace planear interrogantes sobre el partido.
Por una bandera
El ministro iraní de Deportes, Ahmad Donyamali, avisó ya que Irán vigilará especialmente "banderas y cánticos", amenazando con parar el partido en caso de detectar símbolos hostiles a la República Islámica.
El sábado, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, recordó que la FIFA debe asegurar que solo la bandera iraní en su versión actual de la República Islámica sea visible en los estadios del Mundial.
Antes este escenario, algunos expatriados iraníes han sugerido en redes sociales pintar con spray sobre los símbolos de la bandera actual, llevar alternativas verdes, blancas y rojas en el suelo, o usar ropa con eslóganes políticos. Otros han propuesto exponer tatuajes por motivos políticos o usar animales de peluche para caricaturizar a los líderes iraníes.
El reglamento de la FIFA prohíbe todo accesorio de "naturaleza política" en los estadios. Pero su aplicación ha estado sometida a una geometría variable en anteriores ediciones y nadie sabe cómo opositores con entrada para el partido pueden ser tratados en esta ocasión.
"Hemos comunicado la bandera oficial de nuestro país a la FIFA, que se esfuerza por resolver los problemas y se ha mostrado cooperativa", agregó Taj. "No obstante, ha logrado resolver algunos problemas mientras que otros continúan pendientes. Esperamos que las condiciones mejoren en el futuro", declaró.