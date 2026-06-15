Irán debuta en el Mundial 2026 con una afición dividida entre el júbilo y la protesta

Empezar en esta Copa del Mundo en "Tehrangeles" —uno de los sobrenombres de Los Ángeles por la importancia de la comunidad iraní— podría parecer una ventaja, pero una parte de la diáspora considera a esta selección un instrumento de propaganda de la República Islámica.

Aficionados iraníes, uno de ellos con una bandera iraní prerrevolucionaria sobre los hombros, fueron vistos a las afueras del Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium) antes del partido del Mundial de Fútbol de 2026 entre Irán y Nueva Zelanda en Inglewood, California, el 15 de junio de 2026. (Etienne Laurent/AFP)

“Apoyar al "Team Melli" ha sido durante mucho tiempo una fuente de orgullo colectivo, un punto de unidad que trasciende la política y la generación, independientemente de la religión, los puntos de vista políticos y la clase social. Esto crea el dilema para los fanáticos que ven en Los Ángeles y Seattle para los tres partidos de estapa de grupos de Irán”, indica Shirvin Zeinalzadeh, profesor de la Escuela de Política y Estudios Globales de la Universidad Estatal de Arizona en un artículo para The Conversation.

Se esperan protestas

La megalópolis californiana fue escenario de importantes manifestaciones a principios de este año para denunciar la represión contra un movimiento popular en Irán que provocó miles de muertos.

Casi la mitad de los iraníes que viven en Estados Unidos, unos 375,000, se encuentran en California. De estos, más de 210,000 viven en la zona metropolitana de Los Ángeles, de acuerdo con información de Pew Research Center.

“Muchos en la comunidad se han mantenido leales al régimen depuesto de Pahlavi y al príncipe heredero, Reza, y han ido a celebrar la guerra conjunta liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán”, dice Zeinalzadeh.

Hay nuevos llamados a manifestarse el lunes en Inglewood, alrededor del Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium), un recinto ultramoderno para 70,000 espectadores, agitando allí la bandera de Irán previa a la Revolución Islámica, la enseña verde, blanca y roja que cuenta además con un león y un sol.

Las propuestas para manifestarse en contra van desde la compra de boletos, solo para dejar los asientos visiblemente vacíos, hasta abuchear el himno nacional y retener cualquier celebración de los goles iraníes.