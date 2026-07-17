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Playas MX, la app que te dice dónde puedes nadar estas vacaciones de verano

Esta aplicación te ayuda a encontrar las playas donde es apto nadar, en los 17 estados costeros del país.
vie 17 julio 2026 03:19 PM
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Cancún, uno de los destinos de playa favoritos de turistas nacionales y extranjeros. (CARL DE SOUZA/AFP)

Las vacaciones de verano son la temporada ideal para visitar alguna de las playas que existen en nuestro país.

Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta y Huatulco son solo algunos de los múltiples destinos que cuentan con hermosas playas y un clima ideal para disfrutar durante esta época vacacional.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que no todas las playas son aptas para nadar o realizar actividades recreativas, de acuerdo con información de la Comisión Federal para la Protección contra Riegos Sanitarios (Cofepris) .

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Semarnat desarrolla app para indicar en qué playas se puede nadar

Para que los vacacionistas encuentren información actualizada sobre las playas en las que se puede nadar durante estas vacaciones de verano, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), desarrolló la app Playas MX.

Esta aplicación cuenta con la información más reciente brindada por Cofepris sobre el estado de las playas ubicadas en los 17 estados con costa de la República Mexicana, por lo que los visitantes pueden obtener información puntual sobre las playas de los diferentes destinos turísticos del país.

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¿Cómo funciona la app Playas MX?

La aplicación funciona de manera fácil e intuitiva. Se encuentra disponible para los sistemas operativos iOS y Android.

Una vez instalada, la aplicación despliega un menú donde se encuentran los 17 estados con costa del país: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

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Lo único que hay que hacer es seleccionar el estado al que se viaja y ahí se desplegará un nuevo menú con los diferentes destinos de playa de la entidad. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca se despliegan Huatulco, Puerto Ángel y Puerto Escondido.

El siguiente paso es seleccionar el destino que se visitará. Al seleccionar la ciudad, se desplegará una vista satelital con las diferentes playas de la localidad, así como puntos verdes y rojos que indican las playas donde se puede nadar y las playas en las que no es posible hacerlo.

Siguiendo con el ejercicio, si se selecciona el destino de Puerto Escondido, Oaxaca, se puede observar que de las seis playas de la localidad, cinco son seguras para actividades y una no: Playa Principal.

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Además, la aplicación también ofrece una opción donde a través de un mapa satelital se puede seleccionar la playa que se desea visitar, a través de los múltiples puntos verdes y rojos que indican si una playa es apta o no para actividades turísticas y recreativas.

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Las cinco playas donde no se puede nadar estas vacaciones de verano

De acuerdo con Cofepris, de 289 playas evaluadas en los 17 estados costeros del país, solo cinco resultaron como no aptas para su uso recreativo, debido a altas concentraciones de bacterias:

- Playa de Tijuana, en Tijuana, Baja California.

- Playa del Cuale, en Puerto Vallarta / Bahía de Banderas, Jalisco.

- Playa Principal, en Puerto Escondido, Oaxaca.

- Playas José Martí y Tumbao en Veracruz, Veracruz.

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