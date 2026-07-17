Playas MX, la app que te dice dónde puedes nadar estas vacaciones de verano

Las vacaciones de verano son la temporada ideal para visitar alguna de las playas que existen en nuestro país.

Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta y Huatulco son solo algunos de los múltiples destinos que cuentan con hermosas playas y un clima ideal para disfrutar durante esta época vacacional.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que no todas las playas son aptas para nadar o realizar actividades recreativas, de acuerdo con información de la Comisión Federal para la Protección contra Riegos Sanitarios (Cofepris) .