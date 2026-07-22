Marco Rubio enfrenta guerras y conflictos con su presupuesto más bajo desde 2008

Menos dinero y menos personal

El gobierno de Donald Trump propuso un presupuesto de 35,600 millones de dólares en asuntos internacionales, que incluye al Departamento de Estado y la asistencia internacional de Estados Unidos, para el año fiscal 2027, que corre entre octubre de 2026 y septiembre de 2027.

Se trata de un recorte de 30% o 15,500 millones de dólares, en comparación con el presupuesto del año fiscal 2026, que fue de 51,100 millones de dólares. De aprobarse como está previsto, se trataría del presupuesto más bajo para el principal órgano de la política exterior estadounidense desde 2008.

La administración ha propuesto eliminar 7,500 millones de dólares en programas de asistencia al desarrollo y del Fondo de Apoyo Económico, 6,200 millones de dólares en gastos mundiales en salud, 3,200 millones de dólares en ayuda humanitaria y 1,600 millones de dólares en asistencia alimentaria.

La Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas ha detallado cómo las asignaciones propuestas del Departamento de Estado afectarían específicamente al Hemisferio Occidental: los programas que abordan la inseguridad alimentaria, la infraestructura de salud pública y el apoyo a la gobernanza en toda Latinoamérica enfrentarían una eliminación o una reducción severa.

Los recortes en asistencia internacional no son nuevos. El año pasado, el gobierno de Donald Trump extinguió prácticamente la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), con lo que se perdió un valioso instrumento de diplomacia suave, de acuerdo con Gildardo López, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana (UP) en entrevista con Expansión.

Además de los recortes presupuestales, el Departamento de Estado experimenta una reorganización estructural. La fuerza laboral de la dependencia se redujo en más de 3,000 puestos, más del 20%, desde que Trump reanudó el cargo, el 20 de enero de 2025.