Joe Biden reveló información confidencial al escritor de sus memorias, muestran audios

¿Qué dicen las grabaciones?

Las casi tres horas de grabaciones, publicadas el lunes por Oversight Project, una rama del influyente grupo de expertos conservador Heritage Foundation, después de una batalla legal con el exmandatario, revelan poco que no estuviera ya documentado en el informe del fiscal especial.

El fiscal especial, Robert K. Hur, determinó en 2024 que no había pruebas suficientes para acusar a Biden de un delito.

De acuerdo con el informe de Hur, Joe Biden se hizo con información clasificada sobre la guerra de Estados Unidos en Afganistán y otros asuntos de seguridad nacional cuando dejó la vicepresidencia en 2017.

Los documentos incluían un memorando manuscrito dirigido al entonces presidente Barack Obama en 2009 en el que se oponía a un aumento previsto de tropas en Afganistán y notas manuscritas relacionadas con sesiones informativas de inteligencia y reuniones de seguridad nacional.

"Acabé de encontrar todas las cosas clasificadas abajo", dijo Biden a su escritor fantasma, Mark Zwonitzer, durante una conversación en febrero de 2017, mientras los dos hombres estaban trabajando en las memorias de Biden, Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship and Purpose.

“Le escribí al presidente un memorando escrito a mano de 40 páginas argumentando en contra del despliegue de tropas adicionales a Irak, quiero decir, a Afganistán, con el argumento de que no importaría, que el día que nos fuimos sería como el día antes de nuestra llegada”, dijo Biden.

Mala memoria

Hur, quien obtuvo las cintas como parte de su investigación, dijo al anunciar su decisión que creía que un jurado encontraría a Biden una figura comprensiva debido a su edad y a lo que Hur describió como una "mala memoria", una declaración que se convirtió en un punto de inflamación en el debate público sobre la edad de Biden y la aptitud para la presidencia.