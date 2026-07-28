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Joe Biden reveló información confidencial al escritor de sus memorias, muestran audios

Las grabaciones de las entrevistas, publicadas esta semana, indican que el expresidente conservó documentos clasificados cuando dejó la vicepresidencia, en 2017.
mar 28 julio 2026 05:09 PM
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El expresidente Joe Biden habla a una multitud durante un evento de recaudación de fondos con el Partido Demócrata de Carolina del Sur en el Museo de Arte de Columbia el 27 de febrero de 2026 en Columbia, Carolina del Sur.
Joe Biden se hizo con información clasificada sobre la guerra de Estados Unidos en Afganistán y otros asuntos de seguridad nacional cuando dejó la vicepresidencia en 2017. (FOTO: Sean Rayford/Getty Images)

El expresidente Joe Biden reconoció que había retenido materiales clasificados después de dejar la vicepresidencia de Estados Unidos y reveló información confidencial durante sus entrevistas con el escritor fantasma de sus memorias entre 2016 y 2017, de acuerdo con grabaciones de estas publicadas esta semana.

El político demócrata fue objeto de una investigación por parte de un fiscal especial por la retención de documentos clasificados. Sin embargo, no enfrentó ningún cargo penal.

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¿Qué dicen las grabaciones?

Las casi tres horas de grabaciones, publicadas el lunes por Oversight Project, una rama del influyente grupo de expertos conservador Heritage Foundation, después de una batalla legal con el exmandatario, revelan poco que no estuviera ya documentado en el informe del fiscal especial.

El fiscal especial, Robert K. Hur, determinó en 2024 que no había pruebas suficientes para acusar a Biden de un delito.

De acuerdo con el informe de Hur, Joe Biden se hizo con información clasificada sobre la guerra de Estados Unidos en Afganistán y otros asuntos de seguridad nacional cuando dejó la vicepresidencia en 2017.

Los documentos incluían un memorando manuscrito dirigido al entonces presidente Barack Obama en 2009 en el que se oponía a un aumento previsto de tropas en Afganistán y notas manuscritas relacionadas con sesiones informativas de inteligencia y reuniones de seguridad nacional.

"Acabé de encontrar todas las cosas clasificadas abajo", dijo Biden a su escritor fantasma, Mark Zwonitzer, durante una conversación en febrero de 2017, mientras los dos hombres estaban trabajando en las memorias de Biden, Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship and Purpose.

“Le escribí al presidente un memorando escrito a mano de 40 páginas argumentando en contra del despliegue de tropas adicionales a Irak, quiero decir, a Afganistán, con el argumento de que no importaría, que el día que nos fuimos sería como el día antes de nuestra llegada”, dijo Biden.

Mala memoria

Hur, quien obtuvo las cintas como parte de su investigación, dijo al anunciar su decisión que creía que un jurado encontraría a Biden una figura comprensiva debido a su edad y a lo que Hur describió como una "mala memoria", una declaración que se convirtió en un punto de inflamación en el debate público sobre la edad de Biden y la aptitud para la presidencia.

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Biden tenía 74 años cuando comenzaron las entrevistas. Tenía 81 años y buscaba la reelección cuando Hur publicó su informe a principios de 2024. "Mi memoria es buena", afirmó el entonces presidente, muy molesto de que el informe mencione que olvidó el día del fallecimiento de su hijo Beau. "¿Cómo diablos se atreve?", protestó.

Sin embargo, Biden terminó más tarde su campaña para un segundo mandato después de una actuación de debate muy cuestionada contra el republicano Donald Trump.

Las cintas contienen casos en los que Biden no pudo recordar algunas fechas y detalles de temas que estaba discutiendo con Zwonitzer. Biden también mostró un dominio de muchos detalles, recordando reuniones y detalles de conversaciones a las que se hace referencia en las notas que compartió.

Biden trató de impedir la publicación de los audios

A principios de este año, la administración Trump decidió entregar versiones redactadas de las cintas, lo que llevó a Biden a demandar para bloquear su publicación, con las preocupaciones de privacidad como argumento.

La semana pasada, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que las redacciones, de las cuales hay muchas, habían satisfecho las preocupaciones de Biden sobre la privacidad, allanando el camino para el lanzamiento de las cintas.

T. J. Ducklo, portavoz del exmandatario, dijo en un comunicado que la decisión de publicar las cintas fue "equivocada", pero agregó que el expresidente respetaba la decisión del tribunal.

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Joe Biden Estados Unidos

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