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Venezuela eleva a 4,333 los muertos por terremotos y prepara plan para reconstruir viviendas

La emergencia obligará al gobierno venezolano a construir alrededor de 25,000 viviendas, mientras más de 19,000 personas permanecen en refugios temporales.
sáb 11 julio 2026 03:07 PM
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Sismo en Venezuela
La Guaira concentra los mayores daños, con edificios colapsados y campamentos temporales. (FEDERICO PARRA/AFP)

El número de fallecidos por el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 4,333, informó este sábado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien advirtió que las labores de búsqueda y rescate continúan mientras miles de personas permanecen sin vivienda.

Los sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, afectaron principalmente al estado de La Guaira, cercano a Caracas, donde se instalaron campamentos improvisados en estadios, plazas públicas y calles para atender a las familias que perdieron sus hogares.

"La cifra de venezolanos y venezolanas fallecidos por la acción directa de los terribles terremotos del 24 de junio es de 4.333", declaró Rodríguez durante una conferencia de prensa.

El nuevo balance supera el reporte previo de 4,118 muertos y mantiene la cifra de 16,740 personas heridas.

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Miles de personas siguen sin hogar

De acuerdo con el funcionario, más de 19,000 damnificados permanecen en refugios temporales, donde voluntarios venezolanos y extranjeros ofrecen atención médica, alimentos y apoyo básico.

Rodríguez no detalló el número de personas desaparecidas, aunque estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ubican esa cifra alrededor de 50,000.

El líder parlamentario señaló que 315 cuerpos aún no han sido identificados, equivalente a cerca de 7% del total de fallecidos.

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México

Ejército mexicano rescata a dos personas con vida en Venezuela y recupera 80 cuerpos

Ante la preocupación de familiares de víctimas sobre una posible suspensión de las labores de rescate, Rodríguez aseguró que la búsqueda continuará y rechazó que se vaya a retirar maquinaria de las zonas afectadas.

"Se está haciendo de manera lenta el proceso de remoción de escombros", afirmó, al señalar que todavía existe esperanza de encontrar personas con vida en algunos puntos.

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Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 dejaron más de 19,000 damnificados. (Foto: Juan Barreto/AFP)

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Venezuela necesitará miles de viviendas nuevas

El impacto del terremoto dejó daños severos en la infraestructura habitacional. Según los primeros cálculos del gobierno, el país requerirá alrededor de 25,000 viviendas para atender a las familias afectadas.

Rodríguez adelantó que en los próximos días comenzará la entrega de algunas casas del programa social Misión Vivienda, aunque reconoció que serán necesarios más recursos para construir nuevos inmuebles, apoyar con rentas y otorgar créditos para la adquisición de viviendas.

El gobierno venezolano habilitó más de 40 terrenos en La Guaira, con una superficie conjunta de aproximadamente 584,000 metros cuadrados, para desarrollar nuevos proyectos habitacionales.

Hernán Gil, un sobreviviente de los terremotos gemelos de Venezuela, es llevado a una ambulancia por miembros de equipos de rescate internacionales en Catia La Mar, Estado de La Guaira, Venezuela, el 2 de julio de 2026, ocho días después del terremoto.
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Hernán Gil, el hombre que resistió ocho días bajo los escombros en Venezuela

Según Rodríguez, estos espacios están ubicados en zonas consideradas seguras y alejadas de la costa, donde cientos de edificios resultaron dañados y más de 180 colapsaron por completo.

Esta vista aérea muestra a miembros del Regimiento Francés de Entrenamiento e Intervención de Seguridad Civil (UIISC 7) y a los rescatistas estadounidenses participando junto con otro personal de emergencia en el rescate de una víctima en el sitio de los edificios derrumbados en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026, después de los terremotos.
La Guaira concentra los mayores daños, con edificios colapsados y campamentos temporales. (FOTO: MIGUEL MEDINA/AFP)

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Venezuela busca recursos para la reconstrucción

La emergencia también abrió un frente financiero para el gobierno venezolano. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, solicitó esta semana al rey Carlos III la liberación del oro de las reservas internacionales de Venezuela que permanece retenido en el Banco de Inglaterra.

Las autoridades han señalado que esos recursos podrían ser necesarios para enfrentar los costos de reconstrucción tras uno de los terremotos más graves registrados en América Latina.

Con información de AFP

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