Venezuela eleva a 4,333 los muertos por terremotos y prepara plan para reconstruir viviendas

El número de fallecidos por el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 4,333, informó este sábado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien advirtió que las labores de búsqueda y rescate continúan mientras miles de personas permanecen sin vivienda.

Los sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, afectaron principalmente al estado de La Guaira, cercano a Caracas, donde se instalaron campamentos improvisados en estadios, plazas públicas y calles para atender a las familias que perdieron sus hogares.

"La cifra de venezolanos y venezolanas fallecidos por la acción directa de los terribles terremotos del 24 de junio es de 4.333", declaró Rodríguez durante una conferencia de prensa.

El nuevo balance supera el reporte previo de 4,118 muertos y mantiene la cifra de 16,740 personas heridas.