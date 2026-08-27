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Uganda vence al ébola tras 42 días sin contagios pero el brote continúa en República Democrática del Congo

Desde que se declaró el brote el 15 de mayo, se registraron más de 2,700 fallecimientos en la República Democrática del Congo, lo que puso en alerta a las autoridades sanitarias.
jue 27 agosto 2026 08:01 AM
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El brote de ébola se declaró en mayo de 2026. La OMS declaró a Uganda libre de esta enfermedad en agosto
La imagen corresponde al 13 de julio de 2026 en donde se observa a un trabajador de higiene que desinfecta los pies de una persona a la entrada del Centro de Tratamiento del Ébola en la República Democrática del Congo. (Foto: AFP)

Uganda fue declarado oficialmente libre de ébola por la Organización Mundial de la Salud (OMS) este jueves, después de 42 días sin registrar nuevos casos. Esta enfermedad se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca una fiebre hemorrágica.

El país fue elogiado por sus esfuerzos para evitar la propagación del brote, que desbordó los centros sanitarios en algunas zonas del este de la vecina República Democrática del Congo (RDC).

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"Uganda cumplió 42 días desde que el último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026, sin que se haya documentado ninguna transmisión posterior asociada a ese caso, lo que marca el fin del brote", publicó la OMS en 𝕏.

La organización elogió al gobierno, al personal sanitario y a sus socios por "las sólidas medidas adoptadas para contener el brote y evitar una propagación más amplia".

El país de África Oriental registró un total de 20 casos de ébola, casi todos correspondientes a personas que habían viajado desde RDC, y dos fallecimientos.

Desde que se declaró el brote el 15 de mayo, se registraron más de 5,600 casos confirmados en RDC, incluidos más de 2,700 fallecimientos.

Está considerado el brote de propagación más rápida de esta enfermedad registrado hasta la fecha.

El riesgo sigue latente

De acuerdo con el texto “ Se puede detener el brote de ébola de Bundibugyo más letal ”, del director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, entre otros especialistas, destaca que el riesgo de tener casos importados de ébola sigue latente debido a que se “propaga a través de las comunidades, y son estas las que poseen los conocimientos necesarios para detenerlo”.

“Pueden detectar la enfermedad a tiempo, alertar a los equipos sanitarios, ayudar a identificar y rastrear contactos, combatir rumores peligrosos y apoyar a las familias facilitando el acceso a tratamientos y a entierros seguros y dignos. La respuesta siempre avanza con mayor rapidez cuando las comunidades lideran el proceso junto a las autoridades nacionales y los trabajadores sanitarios”, destaca el texto.

Leer más:

Un oficial de salud fronterizo en el cruce de Busunga entre Uganda y la República Democrática del Congo comprueba la temperatura de un viajero usando un termómetro infrarrojo sin contacto en Bundibugyo, el 18 de mayo de 2026.
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Del murciélago al humano: ¿Cómo se originó el ébola y qué tan mortal es?

Cruz Roja combate enfermedad en medio de ataques

La Cruz Roja calificó de "inaceptables" los ataques perpetrados la semana pasada en la República Democrática del Congo, en los que resultaron heridos seis trabajadores que participaban en los esfuerzos desesperados por contener el mortal brote de ébola.

"Los ataques contra voluntarios y personal humanitario son inaceptables", declaró el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en un comunicado, junto con las sociedades de la Cruz Roja de la República Democrática del Congo y Uganda.

El comunicado indica que el 17 de agosto, un convoy de la Cruz Roja de Uganda fue atacado en la provincia de Ituri, epicentro del brote. Una persona resultó gravemente herida y dos ambulancias fueron apedreadas y vandalizadas.

Al día siguiente, dos voluntarios resultaron heridos mientras intentaban realizar un entierro en la provincia Alto Uele. Fueron evacuados para recibir atención médica y durante su traslado dos vehículos sufrieron daños.

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Otro ataque ocurrió en Beni, provincia de Kivu del Norte, donde tres voluntarios fueron "atacados y heridos", y se destruyó equipo utilizado en la lucha contra el ébola.

Cada una de estas acciones "dificultan la contención de la epidemia", apuntó el comunicado, añadiendo que los ataques fueron un alarmante recordatorio de los riesgos que enfrentan los trabajadores humanitarios.

"El respeto por el personal humanitario y las actividades humanitarias es esencial para garantizar que las comunidades afectadas por epidemias y otras crisis sigan recibiendo la asistencia y los servicios que necesitan con urgencia", afirmó.

En total, 12 voluntarios resultaron heridos, varias ambulancias sufrieron daños y equipo de respuesta de emergencia fue destruido en 11 incidentes violentos desde que se declaró el brote de ébola el 15 de mayo.

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¿Cómo se contagia el ébola?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) explica que la enfermedad por el virus del ébola es una enfermedad infecciosa grave que se propaga entre humanos por transmisión de persona a persona .

“La infección se produce por contacto directo o indirecto con la sangre u otros líquidos o secreciones corporales (heces, orina, saliva, semen) de personas infectadas, solo cuando estas presentan síntomas”.

Aunque la enfermedad suele tener una letalidad alta, en el actual brote de Ébola la tasa se ubica entre el 55% y 60%, recuerda este organismo de salud.

Desde que se detectó por primera vez en 1976 en una aldea cercana al río Ébola, en la RDC, los brotes se han registrado en distintas zonas de África.

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