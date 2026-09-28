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El megacohete de Elon Musk alcanza la órbita por primera vez y abre una nueva era para SpaceX rumbo a la Luna

Tras años de pruebas y explosiones, SpaceX avanza hacia una nave capaz de transportar carga, repostar en el espacio y participar en futuras misiones de la NASA.
lun 28 septiembre 2026 08:20 AM
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Starship despegó desde Starbase, Texas, en su vuelo 14 de prueba, con el objetivo de alcanzar la órbita terrestre y desplegar satélites Starlink.
El megacohete Starship alcanzó por primera vez la órbita terrestre durante su decimocuarto vuelo de prueba. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

El megacohete Starship de SpaceX alcanzó por primera vez la órbita terrestre este lunes, durante su decimocuarto vuelo de prueba, en un avance clave para el ambicioso proyecto de Elon Musk que busca llevar astronautas y carga a la Luna y, eventualmente, a Marte.

El gigantesco cohete, de más de 120 metros de altura, despegó desde las instalaciones de SpaceX en Texas poco después de las 12:48 GMT, envuelto en una densa nube de humo. Minutos después, la etapa superior logró realizar una de las maniobras más complejas de la misión y alcanzó la órbita terrestre.

El vuelo también permitió a SpaceX desplegar 26 satélites Starlink de nueva generación, una de las cargas previstas para esta prueba.

El logro representa un cambio importante para un programa que durante años ha alternado avances tecnológicos con explosiones y fallos durante sus vuelos de prueba.

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¿A qué velocidad viaja Starship?

Para llegar a una órbita circular situada aproximadamente a 275 kilómetros sobre la superficie terrestre, Starship necesita alcanzar una velocidad cercana a los 28,000 kilómetros por hora.

En esta ocasión, la nave fue colocada inicialmente en una trayectoria suborbital. Posteriormente realizó un segundo encendido para elevarse hasta la órbita, una maniobra considerada como una de las partes más exigentes del vuelo.

La nave deberá completar seis vueltas alrededor de la Tierra antes de finalizar su recorrido en el océano Pacífico.

La parte inferior del sistema, conocida como Super Heavy, se separó después de impulsar al conjunto durante el despegue y está prevista para caer en las aguas del Golfo de México. A diferencia de otras pruebas, SpaceX no planeó recuperar esta etapa mediante los enormes brazos robóticos instalados en su plataforma de lanzamiento.

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Starship de SpaceX: de los fallos y explosiones a la órbita terrestre

SpaceX comenzó en 2023 a realizar vuelos de prueba de Starship en su configuración completa. Los primeros ensayos se concentraron en trayectorias suborbitales, que permiten probar el funcionamiento del sistema sin asumir la complejidad de alcanzar y mantener una órbita.

El programa ha atravesado numerosos cambios de diseño y modificaciones después de que varias pruebas terminaran en explosiones.

La compañía de Musk busca que Starship sea completamente reutilizable, una característica que permitiría reducir de manera importante el costo de futuras misiones espaciales. Sin embargo, alcanzar la órbita representa apenas uno de los pasos necesarios antes de que el sistema pueda utilizarse de manera rutinaria.

Entre los siguientes desafíos se encuentran las pruebas de reabastecimiento de combustible en el espacio, una tecnología fundamental para las misiones de larga duración que SpaceX contempla para la Luna y Marte.

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Starship rumbo a la Luna y Marte: así encaja en el programa Artemis

El desarrollo de Starship tiene además una conexión directa con el programa lunar de la NASA . Una versión modificada de la nave está prevista para participar en futuras misiones del programa Artemis.

Para SpaceX, demostrar que Starship puede alcanzar la órbita y realizar operaciones en el espacio es fundamental para avanzar hacia ese objetivo.

La compañía enfrenta, además, un entorno cada vez más competitivo. Mientras SpaceX mantiene una posición dominante en el mercado mundial de lanzamientos gracias a sus cohetes Falcon parcialmente reutilizables, empresas de otros países también trabajan en tecnologías de cohetes reutilizables.

El éxito del decimocuarto vuelo llega después de una larga etapa de pruebas en la que SpaceX ha apostado por desarrollar el sistema mediante lanzamientos sucesivos, asumiendo fallos como parte del proceso de ingeniería.

¿Qué sigue para Starship de Elon Musk?

SpaceX prevé utilizar esta nueva etapa de desarrollo para probar operaciones más complejas, entre ellas el reabastecimiento de combustible de Starship una vez que se encuentre en órbita.

La capacidad será especialmente relevante para las misiones lunares y marcianas, ya que permitiría que la nave parta hacia destinos más lejanos después de repostar en el espacio.

El camino todavía es largo. Starship tendrá que demostrar que puede completar de forma consistente sus vuelos, sobrevivir a la reentrada en la atmósfera, aterrizar y, sobre todo, ser reutilizada de manera segura y frecuente.

Por ahora, el primer alcance de la órbita terrestre marca uno de los avances más importantes del programa. Pero para convertir al gigantesco vehículo de SpaceX en una plataforma comercial y de exploración espacial, todavía quedan varias pruebas por superar.

Con información de AFP

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