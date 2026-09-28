El megacohete de Elon Musk alcanza la órbita por primera vez y abre una nueva era para SpaceX rumbo a la Luna

El megacohete Starship de SpaceX alcanzó por primera vez la órbita terrestre este lunes, durante su decimocuarto vuelo de prueba, en un avance clave para el ambicioso proyecto de Elon Musk que busca llevar astronautas y carga a la Luna y, eventualmente, a Marte.

El gigantesco cohete, de más de 120 metros de altura, despegó desde las instalaciones de SpaceX en Texas poco después de las 12:48 GMT, envuelto en una densa nube de humo. Minutos después, la etapa superior logró realizar una de las maniobras más complejas de la misión y alcanzó la órbita terrestre.

El vuelo también permitió a SpaceX desplegar 26 satélites Starlink de nueva generación, una de las cargas previstas para esta prueba.

El logro representa un cambio importante para un programa que durante años ha alternado avances tecnológicos con explosiones y fallos durante sus vuelos de prueba.