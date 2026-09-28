El megacohete de Elon Musk alcanza la órbita por primera vez y abre una nueva era para SpaceX rumbo a la Luna

Starship rumbo a la Luna y Marte: así encaja en el programa Artemis
El desarrollo de Starship tiene además una conexión directa con el programa lunar de la NASA . Una versión modificada de la nave está prevista para participar en futuras misiones del programa Artemis.
Para SpaceX, demostrar que Starship puede alcanzar la órbita y realizar operaciones en el espacio es fundamental para avanzar hacia ese objetivo.
La compañía enfrenta, además, un entorno cada vez más competitivo. Mientras SpaceX mantiene una posición dominante en el mercado mundial de lanzamientos gracias a sus cohetes Falcon parcialmente reutilizables, empresas de otros países también trabajan en tecnologías de cohetes reutilizables.
El éxito del decimocuarto vuelo llega después de una larga etapa de pruebas en la que SpaceX ha apostado por desarrollar el sistema mediante lanzamientos sucesivos, asumiendo fallos como parte del proceso de ingeniería.
¿Qué sigue para Starship de Elon Musk?
SpaceX prevé utilizar esta nueva etapa de desarrollo para probar operaciones más complejas, entre ellas el reabastecimiento de combustible de Starship una vez que se encuentre en órbita.
La capacidad será especialmente relevante para las misiones lunares y marcianas, ya que permitiría que la nave parta hacia destinos más lejanos después de repostar en el espacio.
El camino todavía es largo. Starship tendrá que demostrar que puede completar de forma consistente sus vuelos, sobrevivir a la reentrada en la atmósfera, aterrizar y, sobre todo, ser reutilizada de manera segura y frecuente.
Por ahora, el primer alcance de la órbita terrestre marca uno de los avances más importantes del programa. Pero para convertir al gigantesco vehículo de SpaceX en una plataforma comercial y de exploración espacial, todavía quedan varias pruebas por superar.
Con información de AFP