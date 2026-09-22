De Carlos Slim a Claudia Sheinbaum, 20 mexicanos que estudiaron en la UNAM y dejaron huella en su historia

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha visto pasar a generaciones de profesionistas que después ocuparon espacios relevantes de la vida pública de México. Entre ellos están el empresario Carlos Slim Helú, el Premio Nobel Mario Molina, escritoras como Rosario Castellanos, y hasta la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
En su celebración por los 475 años de la fundación de la Real Universidad de México, el origen de esta casa de estudios, estos son algunas y algunos de los egresados de la UNAM.
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Carlos Slim Helú
El empresario mexicano estudió Ingeniería Civil en la entonces Facultad de Ingeniería de la UNAM. Durante su paso por la Universidad comenzó a desarrollar el perfil que posteriormente lo llevaría al mundo empresarial. Además impartió la cátedra de Álgebra y Programación Lineal mientras era estudiante.
Slim fundó y desarrolló Grupo Carso y, a través de América Móvil, se convirtió en uno de los principales empresarios del sector de telecomunicaciones en México con empresas como Telmex y Telcel.
Su relación con la UNAM también se ha mantenido después de su etapa como estudiante, particularmente a través de proyectos y colaboraciones vinculadas con la institución.
Octavio Paz
El escritor y diplomático mexicano estudió en la Universidad Nacional, en la que cursó Derecho y posteriormente Filosofía.
Paz desarrolló una de las trayectorias literarias más importantes de México, ya que en 1990 recibió el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en uno de los tres mexicanos egresados de la UNAM que han recibido un Nobel.
Mario Molina
El Premio Nobel estudió Ingeniería Química en la Facultad de Química de la UNAM entre 1960 y 1965 y obtuvo su título con mención honorífica.
Después continuó su formación en Alemania y Estados Unidos, donde desarrolló las investigaciones sobre química atmosférica que lo llevarían al Premio Nobel de Química de 1995.
Molina fue reconocido por sus investigaciones sobre los efectos de los clorofluorocarbonos en la capa de ozono.
Fue secretario de Relaciones Exteriores entre 1975 y 1976 y estudió Derecho en la Universidad Nacional.
Su carrera estuvo marcada por la diplomacia y las negociaciones internacionales sobre desarme nuclear. Una de sus mayores participaciones fue en el Tratado de Tlatelolco, que estableció una zona libre de armas nucleares en América Latina y el Caribe.
Antes de convertirse en uno de los futbolistas mexicanos más reconocidos internacionalmente, Hugo Sánchez estudió Odontología en la UNAM.
Su trayectoria deportiva quedó vinculada con los Pumas de la Universidad, equipo con el que debutó profesionalmente y con el que ganó títulos antes jugar para europeo.
En España construyó buena parte de su carrera con el Atlético de Madrid y el Real Madrid, donde se convirtió en uno de los delanteros mexicanos más reconocidos.
Alfonso Cuarón
Alfonso Cuarón ingresó al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos ( CUEC), actualmente Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, en 1979.
Cuarón ganó el Óscar a Mejor Director por Gravity y Roma, además de otros premios de la Academia. Además, ha regresado a su alma máter para conversar con estudiantes y recordar a sus profesores.
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Andrés Manuel López Obrador
Desde Tabasco, López Obrador llegó a la capital para estudiar la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Durante sus años universitarios comenzó a acercarse a la actividad política. López Obrador fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, fundador del partido Morena y presidente de México de 2018 a 2024.
Luis Estrada
El director de películas como La ley de Herodes, Un mundo maravilloso y ¡Que viva México! se formó en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM.
Su cine se ha caracterizado por abordar temas políticos y sociales de México mediante la sátira y la comedia negra, convirtiéndose en una de las figuras más reconocibles del cine mexicano contemporáneo.
Carlos Monsiváis
Carlos Monsiváisestudió en las facultades de Economía y Filosofía y Letras de la UNAM y desarrolló una trayectoria que atravesó la literatura, el periodismo, la crónica y el análisis de la cultura mexicana.
El escritor fue uno de los cronistas más reconocidos de la Ciudad de México y documentó transformaciones sociales y culturales del país durante varias décadas.
José López Portillo
José López Portillo estudió Derecho en la UNAM y posteriormente realizó estudios de posgrado en la misma institución.
Fue presidente de México entre 1976 y 1982, pero antes de llegar a la Presidencia desarrolló una carrera como académico, funcionario público y político.
Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum tiene una relación académica muy estrecha con la UNAM, ingresó al CCH Sur en 1977 y posteriormente estudió Física en la Facultad de Ciencias. Se tituló en 1989. Después realizó en la UNAM una maestría y un doctorado en Ingeniería Energética.
Además, Shenibaum Pardo ha declarado públicamente que participó en el movimiento estudiantil de 1986 para evitar el Plan Carpizo, presentado por el entonces rector Jorge Carpizo MacGregor, en el cual hubo un gran descontento en el estudiantado por el aumento de cuotas y los cambios en los pases automáticos.
En 2024, se convirtió en la primera mujer en ocupar la Presidencia de México.
Rosario Castellanos
Rosario Castellanos estudió Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM entre 1944 y 1946. La escritora, poeta y diplomática se convirtió en una de las voces fundamentales de la literatura mexicana del siglo XX.
Tuvo una relación académica directa con la Universidad, ya que se desempeñó como profesora de la Facultad de Filosofía y Letras e integrante de su Consejo Técnico.
La física y astrónoma Julieta Fierro desarrolló prácticamente toda su trayectoria científica en la UNAM.
Fue investigadora titular del Instituto de Astronomía y profesora de la Facultad de Ciencias. Su trabajo de investigación estuvo relacionado con la materia interestelar y el sistema solar, aunque su mayor reconocimiento público llegó por su labor de divulgación científica.
Fierro falleció en 2025 y dejó una amplia trayectoria de divulgación que acercó la astronomía a varias generaciones.
Katia Itzel García
Katia Itzel García se convirtió en una figura destacada del arbitraje mexicano y llegó a participar en competencias internacionales, como el Mundial 2026.
Su presencia representa la expansión de la participación de las mujeres mexicanas en el deporte profesional.
María Elena Medina-Mora
María Elena Medina-Mora es una de las principales figuras de la psicología y la investigación sobre salud mental y adicciones en México. Aunque realizó la licenciatura y la maestría en Psicología en la Universidad Iberoamericana, obtuvo el doctorado en Psicología Social en la UNAM en 1994.
También desarrolló una extensa trayectoria académica dentro de la Universidad y fue directora de la Facultad de Psicología.
Ifigenia Martínez
Ifigenia Martínez estudió Economía en la UNAM y obtuvo su licenciatura en 1946, después realizó un doctorado en Economía en la Universidad de Harvard.
Fue directora de la entonces Escuela Nacional de Economía de la UNAM y se convirtió en la primera mujer en encabezar esa entidad.
Su trayectoria como economista, académica y legisladora la convirtió en una de las mujeres más importantes de la política mexicana del siglo XX.
Adriana Paz
La actriz Adriana Paz forma parte de la generación de creadoras mexicanas vinculadas con la formación artística universitaria.
Estudió en el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la UNAM y ha desarrollado una trayectoria en cine, televisión y teatro. En 2024 ganó, junto con Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón y Selena Gomez, el Premio de Interpretación Femenina del Festival de Cannes por su participación en Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard.
Matilde Petra Montoya Lafragua
En 1883, Montoya Lafragua ingresó a la entonces Escuela Nacional de Medicina y en 1887 presentó su examen profesional, por lo que la UNAM la reconoció como la primera médica mexicana.
Su ingreso a la medicina ocurrió en una época en la que las mujeres enfrentaban importantes obstáculos para acceder a la educación profesional.
Susana Lizano Soberón
Susana Lizano Soberón es una astrofísica mexicana cuya trayectoria científica está ligada a la investigación y a la formación de nuevas generaciones de científicos.
Su trabajo se ha concentrado en el estudio de la formación de estrellas y otros fenómenos relacionados con la astrofísica. La científica también ha desarrollado actividades académicas y de investigación vinculadas con instituciones mexicanas y con la comunidad científica de la UNAM.
Astrid Rondero
Astrid Rondero es egresada de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC) de la UNAM.
En 2021 recibió el Premio Ariel a Mejor Guion Original por Sin señas particulares, película dirigida por Fernanda Valadez que obtuvo nueve premios Ariel en aquella edición.
Su reconocimiento internacional creció con Sujo, cinta que codirigió con Valadez. La película obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance y posteriormente fue seleccionada para representar a México en los premios Oscar y Goya de 2025.