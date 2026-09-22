De Carlos Slim a Claudia Sheinbaum, 20 mexicanos que estudiaron en la UNAM y dejaron huella en su historia

Carlos Slim Helú

El empresario mexicano estudió Ingeniería Civil en la entonces Facultad de Ingeniería de la UNAM. Durante su paso por la Universidad comenzó a desarrollar el perfil que posteriormente lo llevaría al mundo empresarial. Además impartió la cátedra de Álgebra y Programación Lineal mientras era estudiante.

Slim fundó y desarrolló Grupo Carso y, a través de América Móvil, se convirtió en uno de los principales empresarios del sector de telecomunicaciones en México con empresas como Telmex y Telcel.

Su relación con la UNAM también se ha mantenido después de su etapa como estudiante, particularmente a través de proyectos y colaboraciones vinculadas con la institución.

Carlos Slim Helú estudió Ingeniería Civil en la UNAM.





Octavio Paz

El escritor y diplomático mexicano estudió en la Universidad Nacional, en la que cursó Derecho y posteriormente Filosofía.

Paz desarrolló una de las trayectorias literarias más importantes de México, ya que en 1990 recibió el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en uno de los tres mexicanos egresados de la UNAM que han recibido un Nobel.

Mario Molina

El Premio Nobel estudió Ingeniería Química en la Facultad de Química de la UNAM entre 1960 y 1965 y obtuvo su título con mención honorífica.

Después continuó su formación en Alemania y Estados Unidos, donde desarrolló las investigaciones sobre química atmosférica que lo llevarían al Premio Nobel de Química de 1995.

Molina fue reconocido por sus investigaciones sobre los efectos de los clorofluorocarbonos en la capa de ozono.





Alfonso García Robles

Fue secretario de Relaciones Exteriores entre 1975 y 1976 y estudió Derecho en la Universidad Nacional.

Su carrera estuvo marcada por la diplomacia y las negociaciones internacionales sobre desarme nuclear. Una de sus mayores participaciones fue en el Tratado de Tlatelolco, que estableció una zona libre de armas nucleares en América Latina y el Caribe.

En 1982 recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en favor del desarme.

Hugo Sánchez

Antes de convertirse en uno de los futbolistas mexicanos más reconocidos internacionalmente, Hugo Sánchez estudió Odontología en la UNAM.

Su trayectoria deportiva quedó vinculada con los Pumas de la Universidad, equipo con el que debutó profesionalmente y con el que ganó títulos antes jugar para europeo.

En España construyó buena parte de su carrera con el Atlético de Madrid y el Real Madrid, donde se convirtió en uno de los delanteros mexicanos más reconocidos.

Hugo Sánchez estudió Odontología en la UNAM antes de construir una carrera futbolística.





Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón ingresó al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos ( CUEC), actualmente Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, en 1979.

Cuarón ganó el Óscar a Mejor Director por Gravity y Roma, además de otros premios de la Academia. Además, ha regresado a su alma máter para conversar con estudiantes y recordar a sus profesores.