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Internacional

Lula y Bolsonaro cierran sus campañas con actos de calle en Brasil

Brasil llega a una elección cerrada entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, en una contienda marcada por la inseguridad, el costo de vida y la polarización política.
sáb 24 octubre 2026 11:05 AM
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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva saluda a una multitud de simpatizantes durante un acto de campaña en Brasil. Los asistentes, vestidos principalmente de rojo, levantan sus teléfonos para fotografiarlo y portan banderas y carteles con el número 13, asociado a su candidatura. Lula viste una camisa azul claro y una gorra roja mientras avanza entre la concentración.
El presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva (derecha), del Partido de los Trabajadores (PT), saluda a sus seguidores durante un mitin en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, el 24 de octubre de 2026, antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (MAURO PIMENTEL/AFP)

Una marea roja cubrió el sábado la playa de Copacabana junto al presidente Lula, mientras centenares de motociclistas rugieron en un acto en apoyo a Flávio Bolsonaro, en las últimas horas antes de un incierto balotaje en Brasil.

Con las encuestas apuntando a un empate el domingo, los brasileños se movilizan cada uno por su candidato.

Los derechistas buscan consagrar la victoria que el senador obtuvo en la primera vuelta, mientras la izquierda sueña con una remontada.

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Frente a la famosa playa de Río, la multitud caminaba junto a Luiz Inácio Lula da Silva , que avanzaba en una camioneta pick-up saltando al ritmo de la música.

"El pueblo tiene que elegir entre alguien que besa la bandera nacional o alguien que besa la bandera estadounidense. Es un asunto de soberanía, y no permitiremos que Brasil sea el patio trasero de nadie", dijo Lula, de casi 81 años, cuya voz sonaba muy ronca tras días intensos de campaña.

Nicolas da Silva, un empleado de hotel de 25 años, reconoció que el esfuerzo en la calle y en las redes para remontar la ventaja del candidato derechista "está siendo muy pesado".

"Pero no hay cómo descansar", afirmó. "Estamos luchando, dando vuelta a los votos, luchando contra el fascismo, a favor de la democracia".

Tras Copacabana, Lula tiene previsto seguir el baño de masas en la Avenida Paulista de Sao Paulo.

En Belo Horizonte, familias y motorizados llenaban la emblemática Praça da Liberdade junto a Flávio Bolsonaro , de 45 años.

"El partido hoy en el poder quiere dejar a la gente dependiente del Estado. Nosotros valoramos la libertad", dijo a la AFP Ebert Dorigo.

"Mejorar es a través del trabajo", dijo este empresario, haciéndose eco de un gran reclamo entre bolsonaristas contra los programas sociales de Lula.

Bolsonaro tiene previsto visitar más tarde la casa del acomodado barrio de Barra da Tijuca, en Río, donde su padre se recuperó tras ser apuñalado en la campaña de 2018, que lo llevó a la presidencia.

Nueve dedos

Ambos candidatos se vieron las caras en un último debate el viernes en TV Globo, donde hablaron más de propuestas tras un primer cara a cara marcado por los insultos.

Lula atacó la inexperiencia de su rival: "Este muchacho no conoce Brasil", no sabe "lo que es el hambre".

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Bolsonaro lo presentó como un político del pasado, con "ideas que no funcionan más", y le preguntó: "¿Por qué las cosas están tan caras?".

Uno de los momentos más tensos llegó cuando el senador lo acusó de dar beneficios sociales "con una mano y sacarlos con los nueve dedos".

Se refería al dedo que Lula perdió en un accidente laboral cuando era obrero metalúrgico.

"No voy a permitir que un miliciano me llame nueve dedos", respondió el presidente, en referencia a acusaciones de vínculos de su rival con grupos parapoliciales. Bolsonaro se disculpó por lo dicho.

¿Derecha o izquierda?

Flávio Bolsonaro promete mano dura contra el crimen, libre mercado y cercanía con Estados Unidos, en la línea de su padre, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado tras perder ante Lula en 2022.

En sus discursos capitaliza el malestar por el alza del costo de vida y la inseguridad.

Lula , que aspira a un cuarto mandato no consecutivo, apuesta al rechazo a un regreso de los Bolsonaro al poder.

Una encuesta del instituto Datafolha publicada el jueves dio un empate, con 50% de intención de voto para cada uno de los candidatos.

"En este momento no es simplemente una cuestión de izquierda contra derecha, porque el otro lado se mostró perverso. Resuelven todo a tiros, a golpes", dijo en Copacabana Melissa de Lunardo, una agente de salud de 52 años.

En Belo Horizonte, João Paulo, de 37 años, aseguró que aceptará una eventual victoria de Lula: "En las últimas elecciones perdimos y aceptamos. Fue muy triste, pero no renunciamos a nuestro Brasil".

Jair Bolsonaro sin embargo nunca reconoció públicamente la derrota ante Lula.

América Latina sigue la elección.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la derecha ganó la mayoría de las elecciones presidenciales de la región.

Lula acusa a Washington y a Meta de intentar interferir en los comicios, en medio de un pulso judicial por supuestas acciones ilegales de ambas campañas en redes sociales. La empresa estadounidense lo niega.

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Jair Bolsonaro Luiz Inácio Lula da Silva

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