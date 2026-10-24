Lula y Bolsonaro cierran sus campañas con actos de calle en Brasil

Frente a la famosa playa de Río, la multitud caminaba junto a Luiz Inácio Lula da Silva , que avanzaba en una camioneta pick-up saltando al ritmo de la música.

"El pueblo tiene que elegir entre alguien que besa la bandera nacional o alguien que besa la bandera estadounidense. Es un asunto de soberanía, y no permitiremos que Brasil sea el patio trasero de nadie", dijo Lula, de casi 81 años, cuya voz sonaba muy ronca tras días intensos de campaña.

Nicolas da Silva, un empleado de hotel de 25 años, reconoció que el esfuerzo en la calle y en las redes para remontar la ventaja del candidato derechista "está siendo muy pesado".

"Pero no hay cómo descansar", afirmó. "Estamos luchando, dando vuelta a los votos, luchando contra el fascismo, a favor de la democracia".

Tras Copacabana, Lula tiene previsto seguir el baño de masas en la Avenida Paulista de Sao Paulo.

En Belo Horizonte, familias y motorizados llenaban la emblemática Praça da Liberdade junto a Flávio Bolsonaro , de 45 años.

"El partido hoy en el poder quiere dejar a la gente dependiente del Estado. Nosotros valoramos la libertad", dijo a la AFP Ebert Dorigo.

"Mejorar es a través del trabajo", dijo este empresario, haciéndose eco de un gran reclamo entre bolsonaristas contra los programas sociales de Lula.

Bolsonaro tiene previsto visitar más tarde la casa del acomodado barrio de Barra da Tijuca, en Río, donde su padre se recuperó tras ser apuñalado en la campaña de 2018, que lo llevó a la presidencia.

Nueve dedos

Ambos candidatos se vieron las caras en un último debate el viernes en TV Globo, donde hablaron más de propuestas tras un primer cara a cara marcado por los insultos.

Lula atacó la inexperiencia de su rival: "Este muchacho no conoce Brasil", no sabe "lo que es el hambre".