Flavio Bolsonaro huye a Estados Unidos tras su derrota contra Lula

El senador de derecha declaró el lunes que un magistrado del Tribunal Supremo le había ordenado entregar sus pasaportes. Bolsonaro está siendo investigado por presunta corrupción y lavado de dinero, y tras su derrota electoral, también perderá la inmunidad parlamentaria.

Según informó CNN, citando una fuente oficial anónima, el hombre de 45 años viajaba a Florida. Otros medios estadounidenses confirmaron que se dirigía a ese país.

EU otorga visa a Bolsonaro y su familia

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el martes que expediría visados ​​a Bolsonaro y su familia, sin confirmar sus planes de viaje.

Una fuente policial declaró a la AFP que los pasaportes brasileño y diplomático del senador habían sido cancelados, y añadió que "no existe ningún registro formal de que Flavio Bolsonaro haya salido del país".



Sin embargo, según un documento del Parlamento italiano al que tuvo acceso la AFP, posee la nacionalidad italiana desde 2023.

Rogerio Marinho, jefe de campaña de Bolsonaro, expresó su sorpresa ante las informaciones que apuntaban a que el candidato derrotado había huido de Brasil.

"Seguimos sin tener noticias sobre su paradero", declaró a los periodistas el martes en Brasilia.

"Esta mañana recibí un mensaje de texto suyo en el que decía que dejaría pasar un tiempo hoy y que luego hablaría con nosotros, y eso fue todo", dijo Marinho.

"Esa fue la única comunicación que tuvimos."

'Vergonzoso', dice Lula

"Quien huye de su país debe tener algo que ocultar. Abandonar Brasil es vergonzoso", comentó el presidente electo en Brasilia durante la celebración de su 81 cumpleaños.

Bolsonaro afirmó el lunes que la prohibición de su salida de Brasil equivalía a una táctica intimidatoria.

"Nunca tuve intención de abandonar el país", dijo en un video publicado en Instagram.