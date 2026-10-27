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Flavio Bolsonaro huye a Estados Unidos tras su derrota contra Lula

Bolsonaro está siendo investigado por presunta corrupción y lavado de dinero, y tras su derrota electoral, también perderá la inmunidad parlamentaria.
mar 27 octubre 2026 05:21 PM
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Flavio Bolsonaro reacciona con una mueca de disgusto su derrota contra Lula.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el martes que expediría visados ​​a Bolsonaro y su familia. (SILVIO AVILA/AFP)

El excandidato presidencial de derecha, Flavio Bolsonaro, abandonó Brasil y se dirige a Estados Unidos a pesar de una orden judicial que le prohíbe salir del país, según informaron medios estadounidenses el martes.

El hijo del expresidente encarcelado Jair Bolsonaro perdió las elecciones presidenciales del domingo ante el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y se negó a reconocer la derrota.

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El senador de derecha declaró el lunes que un magistrado del Tribunal Supremo le había ordenado entregar sus pasaportes. Bolsonaro está siendo investigado por presunta corrupción y lavado de dinero, y tras su derrota electoral, también perderá la inmunidad parlamentaria.

Según informó CNN, citando una fuente oficial anónima, el hombre de 45 años viajaba a Florida. Otros medios estadounidenses confirmaron que se dirigía a ese país.

EU otorga visa a Bolsonaro y su familia

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el martes que expediría visados ​​a Bolsonaro y su familia, sin confirmar sus planes de viaje.

Una fuente policial declaró a la AFP que los pasaportes brasileño y diplomático del senador habían sido cancelados, y añadió que "no existe ningún registro formal de que Flavio Bolsonaro haya salido del país".

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Sin embargo, según un documento del Parlamento italiano al que tuvo acceso la AFP, posee la nacionalidad italiana desde 2023.

Rogerio Marinho, jefe de campaña de Bolsonaro, expresó su sorpresa ante las informaciones que apuntaban a que el candidato derrotado había huido de Brasil.

"Seguimos sin tener noticias sobre su paradero", declaró a los periodistas el martes en Brasilia.

"Esta mañana recibí un mensaje de texto suyo en el que decía que dejaría pasar un tiempo hoy y que luego hablaría con nosotros, y eso fue todo", dijo Marinho.

"Esa fue la única comunicación que tuvimos."

'Vergonzoso', dice Lula

"Quien huye de su país debe tener algo que ocultar. Abandonar Brasil es vergonzoso", comentó el presidente electo en Brasilia durante la celebración de su 81 cumpleaños.

Bolsonaro afirmó el lunes que la prohibición de su salida de Brasil equivalía a una táctica intimidatoria.

"Nunca tuve intención de abandonar el país", dijo en un video publicado en Instagram.

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Trump califica de fraude las elecciones en Brasil

El presidente estadounidense Donald Trump, un estrecho aliado de Jair Bolsonaro, afirmó el lunes que las elecciones brasileñas fueron "fraudulentas" tras la derrota de Bolsonaro hijo.

Eduardo, hermano de Flavio y exlegislador radicado en Estados Unidos, mantiene estrechos vínculos con la Casa Blanca.

La semana pasada, declaró en un podcast estadounidense que Flavio Bolsonaro debería abandonar Brasil en caso de derrota electoral, dadas las investigaciones en curso sobre sus actividades.

En su declaración del lunes, el rival de Lula también afirmó que lideraría la oposición al gobierno de izquierda.

Tras la victoria de Lula con el 51,8 por ciento de los votos, Bolsonaro dijo que intentaría anular el resultado, alegando que la decisión de extender el horario de votación debido a las dificultades de transporte impidieron que algunos ciudadanos votaran.

Lula había solicitado la prórroga, al igual que Bolsonaro debido al mal tiempo en algunas partes del país.

Una mujer lee un periódico cuya portada muestra la victoria del presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, un día después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en São Paulo, Brasil, el 26 de octubre de 2026.
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Siguiendo los pasos de su padre

Todas las apuestas apuntaban a una victoria de Bolsonaro después de que se impusiera en la primera ronda de las elecciones a principios de este mes.

Su campaña se basó en la promesa de liberar a su padre, quien se encuentra bajo arresto domiciliario por conspirar contra el gobierno tras su derrota electoral ante Lula en 2022.

Jair Bolsonaro nunca reconoció la derrota y abandonó el país en vísperas de la investidura de su rival, regresando a Brasil tres meses después.

Por otra parte, el martes el Tribunal Supremo ordenó a la policía que investigara la supuesta financiación extranjera de la campaña de Flavio Bolsonaro y otras injerencias procedentes del extranjero, como la "manipulación" de las redes sociales.

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La campaña de Lula se quejó de la injerencia electoral de Meta, la empresa matriz de WhatsApp, Facebook e Instagram, alegando "manipulación algorítmica".

Meta niega haber tomado medidas para favorecer a un bando en las elecciones, pero anteriormente afirmó que algunos de los anuncios de la campaña de Lula habían sido desactivados por error debido a fallos técnicos.

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Jair Bolsonaro Luiz Inácio Lula da Silva Brasil

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