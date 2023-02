Los primeros dos párrafos de este artículo fueron generados a través de ChatGPT, el chatbot de inteligencia artificial que OpenAI lanzó hace unos meses. La orden que escribí para obtenerlos fue: “write two paragraphs in spanish explaining why ChatGPT and OpenAI are about to change search engines as we know them and the world”. El resultado ya lo leyeron y yo lo obtuve en un lapso de unos cinco segundos.

Seguro captaron que la redacción no es ideal, es repetitiva y para mi gusto demasiado benevolente con la aplicación, atribuyéndole la capacidad de promover la educación y la igualdad. Obviamente habría que ser muy críticos con lo que dice y definitivamente no es un trabajo de investigación periodística profunda. Aunque, si transformo mi petición y soy más específico con lo que quiero, podría obtener un resultado mucho más parecido a un artículo de opinión publicable, que no necesariamente verídico (y este es uno de los grandes temas con ChatGPT hoy en día) y solo esto es bastante sorprendente.

Esta tecnología no queda nada más ahí. Entre muchos de los encabezados que este lanzamiento provocó, uno fue que Google llamó a finales de diciembre a un “código rojo”, según varios reportes , debido a que estas aplicaciones suponen un serio riesgo para su subsistencia.

También, el 7 de febrero, Microsoft lanzó el buscador de Bing con el complemento de un chatbot de AI tipo ChatGPT (Microsoft es el inversionista más grande en Open AI). El buscador Bing con AI integrado todavía no está abierto al público en general, solo algunos lo han podido probar. Entre ellos están los periodistas de tecnología del New York Times, Kevin Roose y Casey Newton, quienes han escrito en las últimas semanas un importante número de artículos al respecto. Ellos han pasado de la profunda sorpresa y admiración, diciendo que Bing acababa de suplantar a Google como su buscador favorito, a decir que tras jugar un buen rato con el nuevo buscador, encontraron que este tenía un comportamiento errático y potencialmente peligroso para estar en manos del público.

Al parecer, el chatbot había sugerido a Roose que estaba enamorado de él y que debía dejar a su esposa. Nos recuerda la noticia de hace seis meses donde Google despidió a uno de sus científicos, quien afirmó que el chatbot de IA era “sintiente” y nos deja pensar que tal vez el hombre no estaba loco… o que, si enloqueció, fue producto del mismo chatbot...