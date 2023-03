¿Cómo implementar los factores ASG en un portafolio de inversión?

4. Inversión temática ASG

Este tipo de inversiones buscan establecer temas u objetivos para su diseño. Por ejemplo, inversiones en agua, biodiversidad, generación de empleos, combate a la pobreza, etc. Esta estrategia ha tomado mucha relevancia por el avance tecnológico, que permite un mayor análisis de alternativas y elementos en la toma de decisiones de inversión. En este sentido, algunos fondos de inversión se alinean con objetivos temáticos específicos. Esta estrategia puede implementarse en conjunto con otras.

5. Inversión de impacto

Es una estrategia compleja que no es tan sencillo aplicar a los activos existentes. Trata del impacto ambiental, social o de gobernanza, pero no siempre prioriza el rendimiento financiero como parte de sus objetivos. Al ser un área más completa, no es fácil encasillar en factores específicos como el ASG ni establecer comparaciones con las otras estrategias ASG. A diferencia de las anteriores, la inversión de impacto no puede estandarizarse en “una talla única”, sino que cada caso se mide con base en criterios relevantes.

Como se puede observar, cada estrategia incorpora elementos adicionales de análisis. Hoy en día hay miles de millones de dólares en inversiones etiquetadas para las estrategias descritas (y algunas otras que no he mencionado). Para aprovechar estas oportunidades es importante conocerlas y entenderlas.

No hay que olvidar que toda estrategia de inversión requiere un trabajo intenso de análisis cuantitativo y cualitativo a fin de promover la mejor toma de decisión para los inversionistas. Esto también es vital para las empresas que buscan financiar su crecimiento y nuevos proyectos.

Nota del editor: Carlos Alberto Vargas es profesor de planta de EGADE Business School. Escríbele a carlos_vargas@tec.mx Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

