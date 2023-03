Tecnología vs. creatividad: no pierdas tu posesión más valiosa

3) Sobre el procesamiento de información

Las automatizaciones digitales se han vuelto muy eficaces, no solo para recopilar y retener información sino para analizar y tomar decisiones también. En otras palabras, se volvieron inteligentes. Por otro lado, la mente humana se nutre de reflexionar, lo cual también hemos delegado a la computación moderna.

La sociedad actual padece una grave anemia intelectual, haciendo cada vez más difícil concentrarse en hilar ideas más allá de unos cuantos segundos. ¿Cuántas personas conoces que leen más de un libro al año? Ese es uno de los muchos impactos negativos de este fenómeno.

El antídoto: pensar necesita de práctica constante y rigurosa; lee y reflexiona sobre un tema sin perder el hilo durante periodos mayores a 30 minutos para no atrofiar tu aptitud de pensamiento crítico.

4) Sobre la salida de información

Finalmente, llegó el punto en la evolución de la tecnología en el que el ciclo creativo se cerró: ahora los procesos digitales pueden obtener, retener, correlacionar y modelar datos que impactan dentro y fuera de la mente hacia el futuro. Las nuevas aplicaciones derivadas de la Inteligencia Artificial combinan pensamientos tan eficientemente como para aprobar exámenes doctorales. Incluso, se han vuelto artísticas y pueden desarrollar libros, diseños, poemas, narrativas, chistes y mucho más.

Estas últimas habilidades son muy recientes, por lo que aún no vemos derivado un impacto masivo tan drástico como en los puntos anteriores; sin embargo, la tendencia marca que muy pronto la mayoría de los seres humanos tendrán muchos más problemas para comunicarse y ser creativos.El antídoto final: no vivas esclavo de los estímulos inmediatos desconectados que presentan las redes sociales. No permitas que un robot piense por ti. Imagina, conecta ideas en series largas, crea nuevos pensamientos que representan soluciones y emociones sublimes, pinta, escribe, baila, haz música, diseña, inventa historias y conquista con tus palabras.

Fortalece tu músculo creativo todos los días sin excepción; es lo más valioso y potente que tenemos como especie, y sin práctica diaria, estará condenado a desaparecer.

Nota del editor: Juan Carlos Chávez es Profesor de Creatividad y Bioeconomía (Genética, Neurobiología, Biofísica y Psicología en un contexto económico) en el sistema UP/IPADE y autor de los libros Inteligencia Creativa (2022), Multi-Ser en busca de sentido (2021), Psico-Marketing (2020) y Creatividad: el arma más poderosa del Mundo (2019). Es director de www.G8D.com Agencia de Comunicación Creativa y consultor de cientos de empresas nacionales y transnacionales. Síguelo en Facebook , Instagram y LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión