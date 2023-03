La tecnología como herramienta para conseguir trabajo (el ideal)

(Expansión) - Ya hemos discutido del impacto de la digitalización en el departamento de recursos humanos y de cómo ésta crea un valor real al área al favorecer una mayor integración en sus procesos de reclutamiento, selección y seguimiento en el bienestar de los colaboradores. Todo esto ha permitido (claro, en las empresas que han decidido no quedarse atrás en la adopción de tecnología) que los encargados de la gestión del capital humano se conviertan, o sean aún más, verdaderos socios del negocio en las empresas que trabajan.

Así como Recursos Humanos usa más tecnología para la ejecución de su estrategia y cumplir con los objetivos del negocio, por ejemplo, en lo que, a la parte de reclutamiento y selección de personal, también los candidatos buscan y prefieren alternativas, por así mencionarlo, no tan tradicionales para buscar empleo. Y no me refiero únicamente a que ayuden a cumplir el objetivo final, que es conseguir empleo o encontrar uno mejor al que ya se tiene en el menor tiempo posible.