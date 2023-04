Es una realidad que veo cada vez más, un gran interés por los más pequeños para acceder al mundo del ahorro y la inversión; para muestra están mis sobrinos, que me sorprendieron mucho al preguntarme cuáles son sus mejores opciones y ver cómo sus papás les han inculcado el hábito del ahorro. Incluso mis alumnos cada vez tienen más curiosidad para acceder al sistema financiero.

Ello me llevó a una reflexión, el sistema todavía no considera como clientes potenciales a los niños y jóvenes menores de 18 años, si bien hay algunos instrumentos en el mercado, la oferta es muy limitada y no ofrece una ventaja competitiva para ellos. Los productos y servicios generalmente se quedan en una cuenta transaccional, acceso a servicios en línea y tarjeta de débito, sin embargo, quedan fuera elementos fundamentales como alternativas de cuentas de ahorro o inversión.

En lo que eso sucede, ayudemos a los más jóvenes a manejar sus finanzas, llevémoslos de la mano para que puedan comprender que la relación con su dinero es como cualquier otra, deben ver que hay momentos en los que se debe ahorrar, invertir y disfrutar.

Para los niños comencemos con una alcancía para que vean el fruto de su ahorro, ir acumulando poco a poco sus recursos para alcanzar ciertos fines. Enseñémosles que el trabajo rinde frutos y mientras más arduamente lo hagan, mejores resultados obtendrán. Establezcan metas juntos y si es necesario ayúdenles a lograrlas, por ejemplo, si desean comprar un videojuego pueden acordar poner ciertos porcentajes, es decir, que ellos pongan un 60 % y los papás el resto; sé que la tentación de comprarlo puede ser grande, pero les garantizo, vale la pena formarlos en la responsabilidad y en cumplir compromisos.

Enseñen a los jóvenes la importancia de emplear el crédito a su favor, pueden darles una tarjeta de crédito adicional con la condición de ser responsables en su uso y que sea solo en casos de emergencia, compartan el uso adecuado de los meses sin intereses para comprar cosas que realmente tenga sentido emplear este modo de financiamiento.

Todo lo anterior es posible si van paso a paso con sus hijos explicándoles la importancia de contar con un presupuesto, es la llave del éxito en el mundo de las finanzas, mientras más detallado lo hagan les será muy sencillo. Háblenles de los ingresos, de las distintas formas en las cuales los pueden obtener, demuestren con su ejemplo el uso responsable de los mismos.