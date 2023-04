El problema de los ejecutivos

(Expansión) - Catalina, una sabia investigadora académica, solía decirnos a sus alumnos en la universidad: “para saber lo que uno va a investigar, es necesario saber qué es aquello que uno no va a investigar. Descartar y desechar problemas es parte del asunto”.

Saber qué es lo que no nos atañe es central en muchas esferas de la vida y la ejecutiva no es una excepción. Como Coach Ejecutivo trabajo con problemas que CEOs y directores confían a mis manos. Allí, como un cirujano, mi labor radica en diseccionar ese supuesto problema que suele venir ya rotulado y ver de qué se trata: qué componentes tiene, de qué está hecho ese ser vivo, cómo se comporta. Sí, porque un problema no es un ser estático, es un animal que muta, se transforma y, generalmente, se complejiza con el tiempo.