Hablemos de los riesgos de la Inteligencia Artificial

(Expansión) - La revista británica The Economist dedicó una edición reciente a los beneficios y riesgos de la Inteligencia Artificial (IA). En particular, este tema llegó a la portada a raíz de una carta abierta que publicó el Future of Life Institute , organización global que desde 2014 tiene la misión de dirigir las tecnologías disruptivas hacia usos que mejoren la calidad de vida, en vez de aquellos que podrían materializar riesgos extremos de gran escala.