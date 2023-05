El panorama de las nuevas habilidades, la evolución del entorno laboral

Por lo anterior, el pago por éstas es un enfoque que ha ganado popularidad en los últimos años y consta básicamente en que: en lugar de basar el salario únicamente en factores como el puesto o la experiencia, compensa a los empleados en función de las habilidades y competencias específicas que poseen y que son valiosas para la compañía.

Esta práctica tiene varias ventajas. En primer lugar, permite un mayor grado de equidad salarial, ya que se reconoce y gratifica directamente el valor que aporta cada colaborador a través de sus skills. Además, esta modalidad puede ayudar a las organizaciones a retener y atraer talento de calidad, ya que se sienten valorados y recompensados adecuadamente tanto por sus conocimientos, como por sus capacidades.

Sin embargo, también plantea desafíos para las empresas. Actualmente podemos observar que tanto la identificación como la evaluación precisa de las habilidades relevantes pueden resultar complicado, especialmente en campos que se encuentran en constante evolución, como el tecnológico. Además, existe la posibilidad de que los colaboradores adquieran nuevas habilidades y que no reciban la compensación correspondiente, ya que se ha notado que más de la mitad de las corporaciones que incorporan esta modalidad, el 57 % (de acuerdo con “The 2022 Pay for Skills Survey”) indica que no están considerando implementar programas complementarios en este momento, lo que podría generar insatisfacción y desmotivación en el personal.

Lo anterior lleva a reflexionarnos que si bien muchas firmas se están enfocando en las habilidades para contratar, no están haciendo algo para retener e impulsarlas dentro de sus prioridades comerciales.

Del mismo modo, de acuerdo con la misma fuente, hay menos interés en el seguimiento de las habilidades en torno a los puestos de producción, cadena de suministro y creatividad y diseño. Y es probable que el seguimiento de las capacidades humanas en la fabricación se esté convirtiendo en una prioridad menor, a medida que la automatización asume más posiciones en estos departamentos. Al mismo tiempo, los roles que se encargan de implementar y administrar la automatización y los robots están aumentando su demanda.

Si bien es cierto que la implementación del pago por habilidades dependerá de cada compañía y su contexto específico, es importante llevar a cabo un análisis cuidadoso de las skills requeridas y el valor que aportan, y tener en cuenta aspectos como la equidad interna, externa y las prácticas salariales del mercado.