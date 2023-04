Los nuevos retos para la función de Recursos Humanos

Esta es una oportunidad única, ¿cómo podemos aprovecharla al máximo? Te sugiero dedicar este primer mes a nivel estratégico, enfocándote en el desarrollo de la conexión entre las estrategias del negocio, las de la fuerza de trabajo y la función de RH:

- Reconecta (conecta) los objetivos de la función de RH con los del negocio: puedes comenzar con los desafíos y retos de la estrategia de la firma, deberás trasmitir a los altos ejecutivos que comprendes la necesidad de vincular las inversiones de la fuerza laboral con los resultados de la organización. Tomará algo de tiempo el que puedas medir el impacto del liderazgo de la función, pero podrás invertir el primer mes en identificar los nuevos retos y la nueva manera que podrán ser medidos.

- Identifica las principales fuentes de dolor para darle atención inmediata y prioriza los problemas a largo plazo: si bien no podrás ser capaz de determinar todos los aspectos relacionados con la fuerza de trabajo de manera inicial, sí podrás reconocer los más críticos, evaluar los recursos disponibles y desarrollar un plan de acción. Incluso puedes tomar ventaja de aquellos pequeños aspectos donde la atención inmediata resultará en beneficios próximos.

- Crea el plan que servirá de guía de la función y de tus business partners: después de que identifiques tus objetivos, podrás crear una visión de éxito y un plan de trabajo para llegar ahí. El plan de acción deberá estar claramente articulado a las actividades, tiempos y recursos necesarios. Incluso deberá comprometer a los ejecutivos principales a través de la organización para asegurar una sólida conexión entre el negocio y las estrategias de la fuerza de trabajo.

- Construye el caso de negocio para el cambio de la función y en toda la empresa: el escenario de cambio y la magnitud de este será diferente en cada organización, pero no hay duda de que la gente esperará acción inmediata (y los retos de la compañía los demandarán). Se presenta ante ti una oportunidad única de “momentum for the change” y en la agenda del CEO es un tema prioritario.

- Crea una poderosa marca personal como líder de negocio y agente de cambio: ¿qué haces? y ¿qué escoges no hacer? Será el mensaje que comunicará el valor y carácter de tu marca personal. Sin lugar a duda, te verás influenciado por los aspectos de la nueva corporación a la que regresas y su “nueva” cultura, es importante expresar puntos de vista personales sobre lo que debe hacerse en RH y el cómo debe realizarse para ayudar a la corporación en el éxito.