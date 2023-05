Inteligencia Artificial, el nuevo horizonte para los emprendedores

¿A qué me refiero? Que no hemos visto nada y que todavía hay grandes oportunidades de las startups para capitalizar y crecer en temas de machine learning, data minning, regulación de derechos de autor, etc. Y si bien nos han cantado hasta el cansancio que este será el fin de los trabajos de “cuello azul y blanco” la realidad es que toda una nueva camada de oportunidades está tocando a la puerta, tanto en el mundo laboral como también para generar y financiar nuevas startups.

La IA generativa irrumpió en escena en 2022 con avances tecnológicos que nos han dejado con la mandíbula en el piso, como chatbots aparentemente sintientes, avatares generados por IA y modelos que obtienen puntuaciones del 10% en los exámenes licenciatura en derecho.

Pero hace un par de semanas Sam Altman, CEO de OpenAI, soltó una bomba en un evento del MIT, declarando que la era de los modelos gigantes de IA como el GPT-4 estaba llegando a su fin (sí, esa era que empezó en octubre de 2022 con el lanzamiento al público de ChatGPT, esa… su propio padre la ha declarado terminada). Altman cree que el progreso de la IA necesita nuevas ideas, no solo modelos más grandes.

Según Altman hay algo insostenible en los modelos de IA grandes. Cómo más o menos los explica es así: Los modelos que alimentan chatbots como ChatGPT crecieron exponencialmente a lo largo de los años: GPT-2 (2019) tenía 1,500 millones de parámetros; GPT-3 (2020) contaba con 175,000 millones de parámetros y GPT-4 (2023) vive de una cantidad no revelada, pero probablemente billones de parámetros.

En opinión de Altman, este tipo de crecimiento de los parámetros ya no es sostenible. Entre otras cosas porque aumentar el tamaño del modelo conlleva rendimientos decrecientes y hay un límite en el número y la rapidez con que pueden construirse centros de datos. Esto obliga a que haya una descentralización de los modelos, que estos comiencen a especializarse y que hagan data minining de distintas fuentes.

Según Business Insider, “en el ecosistema de la inteligencia artificial generativa se han formado varias capas de empresas. En la capa de modelos, proveedores de terceros y de código abierto como OpenAI y Stability AI entrenan modelos de IA que las startups pueden utilizar como base. Ha surgido un conjunto de actores entre los que se incluyen MosaicML y Banana para permitir a los desarrolladores entrenar, optimizar y ejecutar estos modelos de forma más eficiente.”