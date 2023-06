Primero los usuarios: tres propuestas (de energía) para el próximo sexenio

Primera

El tiempo vuela y las decisiones políticas se centran en la contraposición de modelos y no en las necesidades de los usuarios. Los llamados liberales defienden los mercados como fines en sí mismos, sin conocer la diversidad de la demanda energética del país, la cual, por lo demás, es muy desigual y compleja. A la mayoría de las empresas le interesa un segmento del mercado energético y una parte muy poco representativa de la demanda, pues están anclados a los usuarios de mayor consumo.

Desde el punto de vista estrictamente comercial, la ceguera al resto del país tiene lógica. Sin embargo, como estrategia integral, no es buena ni para ellas. Un país con muchos usuarios molestos ha votado por un gobierno que dice que, sólo a través de CFE y Pemex, se resolverán sus necesidades, lo cual no sucede. Si realmente les interesa permanecer en México, conozcan el país, no crean que con proyectos aislados de responsabilidad social (o como demonios se llame últimamente) van a dejar huella.

Las empresas que realmente vean una promesa en México, cuando pase la turbulencia política, deben conocer las necesidades de los mexicanos y hacerse presentes. No sólo hay demanda de energéticos, sino de consumo eficiente. Los grupos de empresas privadas de energía pueden brindar capacitación y apoyo para apoyar a los mexicanos a ser mejores consumidores de energía de todos tamaños y magnitudes. Vayan a todos los municipios; pongan los pies en polvorosa y muestren que la iniciativa privada se interesa en ellos. Algunos estados y municipios los recibirán con los brazos abiertos, otros no. Les costará relativamente poco en función de lo que podrían ganar al relacionarse y generar vínculos con todo tipos de usuarios.

Segunda

Esta propuesta va para quienes ven al Estado como fin en sí mismo y que, por fuerza, nos quieren bajo el Manto Santo de CFE y Pemex, sin siquiera tener una panorama claro del grado de satisfacción de los usuarios con ellos. Por la misma razón, al igual que los liberales, los estatistas (pues es impreciso llamarlos “nacionalistas”) también precisan de una idea más clara de la complejidad y variedad de los usuarios de energía.

De muy poco les servirá clamar que con CFE y Pemex se rescata la soberanía si recibimos un mal servicio: apagones que causan averías en nuestros electrodomésticos y una miríada de atropellos, como los legendarios litros cortos, pocas gasolineras y malas líneas de distribución cargadas de diablos, por nombrar algunos. Hay que recalcar que CFE y Pemex son las empresas energéticas más conocidas por los mexicanos. Son ellos los que, en todo caso, dan la cara por el servicio–mucho más cuando se trata de áreas lejanas a los centros urbanos. ¿Qué saben ellos de la “rapacidad” de las empresas privadas? El supuesto abuso de los privados es sólo una abstracción; el mal servicio es una realidad muy concreta que se siente en la última milla, como en el hogar y en la gasolinera. ¿La propuesta? En lugar de satanizar a los privados, hay que regularlos bien para que el servicio sea más que satisfactorio.