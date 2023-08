La inflación está maquillada

(Expansión) - A primera vista, la inflación general de México parece desacelerarse a un ritmo sorprendentemente rápido. No obstante, esto es solo un espejismo: el componente no subyacente y volátil del Índice de Precios al Consumidor (INPC) está maquillando a los demás subíndices con su rápida caída, dando la impresión de que la inflación general disminuye, cuando no es así.

Según el Inegi, en julio de 2023, la inflación general medida por el INPC se situó en 4.79% , lo que representa una reducción de casi cuatro puntos respecto a agosto de 2022. En tan breve periodo, la inflación experimentó una caída acelerada.