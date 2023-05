Banamex, ni del gobierno ni privado, sino público

Por esta razón, ¿quién querrá defender a un banco cuyas comisiones son muy superiores a otros países, e incluso, que en otros bancos locales?

Lo mejor que le puede pasar al sistema bancario de México no es salvar a ningún banco, ni añorar sus glorias pasadas o su acervo cultural, sino educar financieramente a las personas para no ser partícipes de negocios asimétricos como el crédito al consumo. O las desventajas del ahorro típico en cuentas corrientes, donde los bancos no pagan casi cuando le prestamos nuestro dinero. Honestamente, nada hubiera cambiado en el sistema bancario local si desaparece Banamex.

Nota del editor: Iván Franco es fundador y director de la consultora de inteligencia competitiva Triplethree International. Síguelo en Twitter y en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión