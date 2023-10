LaCoyunturaEconómica | ¿Será necesaria una reforma fiscal?

Mientras estas dudas se resuelven, el presidente López Obrador ha expresado su compromiso de concluir las obras insignia a más tardar el primer trimestre de 2024. Por su parte, la SHCP ha anunciado que busca unir esfuerzos con las dependencias de desarrollo económico de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Campeche, para fortalecer el impulso del sur-sureste mexicano, que en fechas recientes, ha crecido al doble que la economía nacional por la inversión pública sobre proyectos como el Corredor Transístmico y el Tren Maya. Los estados del sur tienen el menor desempleo del país por el crecimiento económico que trajeron el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, los caminos artesanales, el aeropuerto de Tulum y el Corredor Transístmico, según funcionarios y conocedores de la materia.

Otro de los temas económicos que generan polémica y discusión es si, para el próximo gobierno, ¿será necesaria una reforma fiscal?, o ¿acaso la estructura de ingresos actual, es lo suficientemente robusta para enfrentar los retos de gasto que se avecinan? Aún cuando se hayan terminado las obras prioritarias, quedarán importantes y muy significativos pendientes presupuestales: rearticular el sistema de salud, invertir de manera decidida en un nuevo modelo de seguridad para todas las regiones, recuperar el capital humano perdido por desinversión en distintos ámbitos del sector público, implementar proyectos de inversión que garanticen una mejor articulación productiva entre México y los Estados Unidos, entre otros. La pregunta tampoco encuentra una contestación inmediata.

Las señales de alarma que encendió el incremento de un 4.9% del déficit fiscal han provocado que muchos economistas prevengan que será indispensable convocar a una reforma tributaria en los próximos meses o años. Se ha dicho que los ingresos tributarios crecerán 20% en el último año del sexenio si se compara con lo visto en el último año de Enrique Peña. Estos datos fueron publicados en el documento “Presupuesto 2024 o el fin de la prudencia fiscal”, elaborado por México Evalúa. Los ingresos presupuestarios, que se componen de los tributarios y los petroleros, aumentarían 6.5% en el 2024; el menor incremento en los últimos cuatro gobiernos.

En este contexto, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, ha descartado la necesidad de hacer una reforma fiscal en el último tramo de la presente administración o incluso al inicio del próximo sexenio. El funcionario argumentó que “basta con que se refuerce la eficiencia recaudatoria para subir tres puntos porcentuales del PIB; esto, a través de una reforma tecnológica de cuarta generación que permita identificar cuáles son las actividades que no están tributando”. No obstante, persisten más cuestionamientos que contestaciones, toda vez que se acabaron los “guardaditos”, el mayor endeudamiento podría no ser solo coyuntural, habrá que cubrir el crecimiento exponencial de los programas sociales, etc.