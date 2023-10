¿Cuánto vale tu salud? Mejor prevenir que lamentar

Sé que representa un gran logro el poder contar con un seguro, en especial porque lo vemos como un gasto en vez de inversión y por ello, muchas veces lo dejamos pasar o lo pasamos a segundo término.

Desafortunadamente cuando aparecen los contratiempos, por no prevenir, es que lamentamos el no haber puesto el esmero para contar con ese tipo de protecciones. Sé que nadie quiere recordar lo que hemos vivido durante la pandemia, pero ello reveló la realidad en los servicios médicos y mucha gente pudo haberse salvado de contar con la atención médica oportuna.

Pero bueno, veamos para adelante, muchas fueron las lecciones, además de lo que he comentado en colaboraciones anteriores sobre la importancia de tener un guardadito para imprevistos, consideremos el seguro de gastos médicos como una gran inversión.

Lo primero que debemos ver es que el pago de la póliza no cause una merma en nuestro presupuesto, pero también, considera el adecuado balance entre el deducible y el coaseguro en caso de ser necesario, a lo que me refiero es que no solo es pagar el seguro, sino tener un respaldo para poder pagar un deducible.

Analiza la cobertura que más te convenga, ello repercutirá en el precio de la misma, sobre todo analiza qué es lo que está incluido para que no te lleves sorpresas, en particular con las exclusiones o las famosas prexistencias no declaradas; recuerda, no mencionar una preexistencia médica es causa de cancelación de una póliza, ello porque el contrato parte de la buena voluntad de las partes, no es malo tenerlas, sino no declararlas.

Dentro de estos elementos, ve la red hospitalaria con la que cuentas y ve la más cercana a tu casa y oficina, así los tendrás a la mano cuando lo necesites. Considera los servicios extra que se pueden incluir, ya sea medicamentos, estudios de gabinete o consultas médicas telefónicas, acompañado de un buen asesor podrás armar un paquete que se adapte a tus necesidades.

En ese sentido, una gran ventaja es la variedad de productos que ofrecen las aseguradoras, por lo que puedes comparar antes de comprar y no dudes, como mencioné antes, acercarte a un agente de seguros para que te explique a detalle tu póliza y lo que vas a contratar, así como lo he mencionado en el tema de inversiones, no adquieras un seguro que no entiendas o pagues extras sin estar consciente de ello.

Es importante destacar que muchas empresas ofrecen, además de las prestaciones de ley como el IMSS, un seguro de gastos médicos, infórmate a detalle qué incluye y considera obtener una cobertura de extensión o complemento para que en caso de perder o cambiar de empleo, no pierdas la antigüedad y entre en vigencia en el momento que no tengas el principal.

Solo para dimensionar de lo que estamos hablando, en general hacemos gastos en otro aspecto que superan los costos de un seguro de gastos médicos y que realmente son un desperdicio, por no decir tontería.