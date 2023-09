Evita heredar problemas, mejor deja soluciones

(Expansión) - Septiembre es un mes especial para los mexicanos, independientemente de las fiestas patrias, donde recordamos el orgullo de formar parte de esta gran nación, pero se ha convertido en el tradicional recordatorio de la importancia de preparar nuestro testamento.

Pareciera una contradicción, aparentemente nos burlamos de la muerte y pareciera que no le tenemos miedo, pero existe al interior de las familias un tabú al hablar de testamentos o legados; vemos tan lejano el encontrarnos con nuestro final ocasionando postergar poner en orden nuestras finanzas y asuntos. Los mexicanos somos especialmente buenos al tratar de patear las cosas de esta índole por pensar en que a mí no me va a pasar, llevándonos sorpresas muy desagradables.