En un mundo donde el tiempo es más preciado que las entradas para un concierto de Luis Miguel o Bad Bunny, la IA ya nos ha venido a salvar. Resulta que el 50% de las agencias de publicidad ya está abrazando la IA para dar un impulso turbo a la creación de contenido visual. La IA puede generar diseños impresionantes en cuestión de minutos, dejando a algunos diseñadores gráficos con una expresión que oscila entre el asombro y la preocupación.

Pero, ¿deberíamos preocuparnos por esto?

No necesariamente. La IA es como ese asistente siempre dispuesto a echarte una mano, pero con la atención de un pez dorado. Puede generar ideas fabulosas, pero aún necesitas la mente creativa humana para tomar las decisiones finales. Porque, digamos que la IA podría proponer un gatito surfeando como imagen de fondo para tu anuncio de seguros de coche, y eso podría no ser exactamente lo que estás buscando. Así que, relájate, la IA no va a robar tu silla en la sala de reuniones.

Pero no todo es diversión y filtros de Instagram en el mundo de la IA y el arte. Aquí es donde entra la música. Imagina que eres un compositor tratando de crear una sinfonía épica. ¿A quién puedes recurrir para obtener inspiración instantánea? ¡A la IA, por supuesto! Programas como AIVA o Amper han demostrado ser capaces de componer música tan emocional y cautivadora como cualquier ser humano.

Recientemente, "The Beatles", esa legendaria banda que ha hecho temblar los corazones de fanáticos en todo el mundo, nos sorprendieron con su última canción... ¡para siempre! Y aquí está la magia: en el proceso de crear "Now and Then," la IA entró en acción. Peter Jackson, famoso cineasta, tomó grabaciones que habían hecho George Harrison y John Lennon, las mezcló con las nuevas de Paul McCartney y Ringo Starr, la IA las limpió y ¡pum!, nació esta asombrosa canción.

Sin embargo, Bad Bunny, ese artista reguetonero que se ha convertido en un ícono de la música latina fue sorprendido por una creación de IA llamada "nostalgIA". En esta canción, la IA utilizó su voz y la de otros artistas para crear una canción sin su aprobación y ni la de los demás. Al conejo malo no le gustó cuando se enteró de esto. Aquí vemos un lado oscuro de la IA en la música, donde la falta de autorización y el uso no ético pueden llevar a conflictos y problemas legales.

Entonces, ¿qué podemos aprender de esta inusual incursión de la IA en el mundo artístico?

Aunque la IA puede ser una aliada creativa, es crucial recordar que, como en un baile, no siempre sabe cuándo dar el paso correcto. Establecer reglas claras y regulaciones, no sólo en la música y el arte visual, es fundamental para garantizar el respeto a los derechos de autor y la ética.