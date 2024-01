¿Realmente sirven los propósitos de año nuevo?

La verdadera clave para transformar un propósito en realidad es la constancia y la honestidad, ser honestos con nosotros mismos suele ser doloroso, entender que en nuestras manos está el 99.9% de las posibilidades para lograrlo es duro, pero debemos tener claro en qué hemos fallado, qué nos falta y sólo así podremos llegar a la meta.

Otro reto es mantener la motivación, pero hay que recordar que el camino no es un ascenso lineal, habrá caídas, desánimo, frustración y otras cosas, así que si tu meta no se va cumpliendo conforme al plan, no debes frustrarte, ve tus avances, evalúa tu progreso, y, ¿por qué no? revira el plan o arma una opción b.

Los propósitos sirven y son funcionales en la medida en la que trabajamos en ellos y esto implica un seguimiento más allá de inicios de año. Ahora que ya sabes que todo depende de ti, ¿vas a hacer realidad tus deseos y vas a dejar pasar otro año?

Nota del editor: Saskia de Winter es socia fundadora y Directora General de Saskia de Winter Training. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

