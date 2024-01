Antes de sumergirnos en este divertido enigma, aquí tienes un dato muy interesante: según una encuesta reciente, el 87% de los internautas no comprende completamente el valor de lo que comparte en línea. Sí, lo has leído bien, casi nueve de cada 10 personas no tienen idea de lo que está haciendo cuando hace clic en "compartir". Es como si estuviéramos jugando ruleta rusa con nuestros datos personales y ni siquiera supiéramos que estamos metidos en el juego.

Pero, ¿a dónde van a parar todos estos datos que compartimos tan alegremente?

Aquí es donde entran en juego los conceptos de ciberseguridad, como el “endpoint security”, “zero trust” y “confidential computing”, que son fundamentales en la era digital. Imagina que estos conceptos son como los guardianes digitales que protegen tus secretos en línea, mantienen tus datos a salvo de miradas indiscretas y evitan que tus confidencias se conviertan en chismes digitales.

Mis aventuras en el mundo de la ciberseguridad me han enseñado a tomar muy en serio la protección de los datos. Es un "must" para todas las empresas, y no es para menos. Imagina si compartes información sensible sobre tu negocio y, de repente, se filtra en el mundo cibernético. Podría ser el equivalente a soltar un perro guardián en medio de un desfile de gatos con sombreros. ¡Sería el caos total!

Pero volvamos al asunto de compartir en línea y cómo los algoritmos de inteligencia artificial pueden interpretar nuestras acciones de maneras sorprendentes. Cuando compartes fotos de perros con sombreros, los algoritmos pueden entenderlo como una señal de que estás a punto de abrir una tienda de accesorios para mascotas caninas. ¡Boom! Ahí van los anuncios y recomendaciones personalizadas.

Ahora hablemos un poco de política. Es cierto que los temas de ciberseguridad están fuertemente influenciados por las políticas de las empresas. Algunas compañías implementan políticas de “zero trust” que se basan en la premisa de que no se debe confiar en nadie, ni siquiera en uno mismo. Esto significa que todos los accesos se verifican y autentican constantemente, lo que protege aún más tus datos.

Sin embargo, no podemos pasar por alto el hecho de que la ciberseguridad también está influenciada por las políticas gubernamentales. Es importante mencionar que países como Brasil y México son de los más ciberatacados del mundo, según las estadísticas recopiladas por empresas líderes en ciberseguridad, como Symantec y McAfee.

¿Por qué Brasil y México se encuentran en la cima de la lista de blancos preferidos por los hackers? La respuesta radica en una combinación de factores que van más allá de la legislación gubernamental. Si bien las políticas de seguridad cibernética son importantes, las prácticas empresariales y la cultura de seguridad juegan un papel igualmente crucial.

En estos países, la ciberseguridad se ha convertido en un desafío constante debido a una serie de razones. La creciente adopción de tecnología y el aumento en el uso de dispositivos conectados a internet han expuesto a más personas y organizaciones a ataques cibernéticos. Además, el bajo conocimiento de seguridad en línea y la falta de conciencia sobre las mejores prácticas contribuyen a la vulnerabilidad de la infraestructura digital.