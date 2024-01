Pedir un aumento es una negociación, ¿estás listo para negociar con tus jefes?

Pedir un ascenso se parece mucho a jugar ajedrez, es una negociación. Se requieren estrategias y un plan efectivo para llegar a la meta.

Como en toda negociación debes llegar preparado. Lo primero que tienes que considerar es la capacidad que tienes para comunicar y dar seguimiento a las metas que estás consiguiendo en tu actual posición. La mayor parte de los profesionistas asegura que realiza una labor destacada y que su función en la empresa es imprescindible, pero no tiene una manera objetiva de comunicarlo, es decir, no cuenta con elementos sólidos para sustentar el impacto real y positivo que está generando en la compañía.

La propuesta no funcionará si nos limitamos a decir “Yo aporto demasiado”, pero no tengo cómo medir ese resultado. Hay que llegar con un planteamiento muy preciso de cómo está operando el espacio donde colaboro y cómo influye de manera muy positiva mi desempeño en toda la compañía. Probablemente tu jefe ya notó esta mejora, pero no está por demás dejarlo claro.

El segundo punto a considerar es el BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement), lo cual se puede traducir como la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Este factor es imprescindible porque nos permite tomar una postura frente a una negociación y tu aumento salarial es justamente eso.

Para entender este punto, imaginemos que sabes cuantificar ese impacto positivo que estás generando en la empresa, pero tu jefe no te quiere dar ese aumento. Tú sabes que esta parte de la negociación es crítica entonces, ¿cuáles son las otras opciones que puedes tomar? Está la alternativa de quedarte en la empresa, no hacer nada y esperar otro momento; o bien, puedes abrir las puertas y platicar con distintas empresas para ver qué más hay en el mercado, o incluso está la opción de simplemente abandonar la compañía.

Yo siempre recomiendo que para tener mejores opciones hay que estar constantemente hablando con otras personas que comparten nuestros intereses profesionales, porque, independientemente de que no tengan intenciones de ocupar tu puesto, te van a ayudar a entender cuál es tu valor en el mercado y cuánto están dispuestas a pagar otras compañías para contar con tu talento.

En algunas ocasiones tu BATNA puede ser renunciar, porque ya sabes cuánto vales en el mercado y cuentas con opciones para sentarte con tu jefe y comunicar de manera efectiva tu valor y lo importante que es para la empresa retenerte.

Si tu BATNA es quedarte en tu mismo rol, es muy difícil conseguir una promoción, ya que por una parte estás presionado en conseguir más dinero, pero por otro lado no tienes ninguna opción viable… y sin alternativas no vas a tener un ascenso, así de sencillo.