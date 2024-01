La agenda nacional

En el último año suelen emerger eventos que empañan la gestión del saliente, éste no será la excepción, habrá pifias y sinsabores, ya que, le guste o no al tabasqueño, tiene el tufo de lo que ya expiró. No es casual que la maquinaria deje de operar, los funcionarios, aunque lo traten con veneración, poco caso le harán, tienen los ojos puestos en el futuro. Habrá caravanas y discursos, pero todo mundo sabe que ya presidió su último desfile. Tiene la fecha de caducidad inscrita en la frente y no falta mucho para que le apaguen el micrófono.

Abundarán inauguraciones, visitas y giras de despedida, pero los ojos están puestos en quienes ostentan una candidatura, dado que sería, más que ingenuo, aquel que trate de concretar algún proyecto con quien tiene como función constitucional, efectiva y destacada, el calentar la silla mientras se decide quién le sustituirá.

Las obras y proyectos que se llevarán a cabo están ya previstos en el Presupuesto de Egresos Federal, por lo que cualquier propuesta, a partir de ahora, no será sino ocurrencia, y cuando más, una sugerencia para quien le sustituya en la silla. En el argot popular, a esas se les conoce como llamados a misa.

Un buen día de éstos se preguntará qué pasa, por qué su palabra dejó de ser el rayo fulminante que los mortales temían. Se dará cuenta entonces que los intereses en las tribus le superan. Habrá llamadas de atención, tras múltiples excusas y disculpas, pero todo mundo sabe que cuatro meses son un suspiro. La prudencia aconsejará paciencia. Silenciosamente cada día será menos presidente que el día anterior.

Dirá, recordando al Rey Sol, que el movimiento es él, sin embargo, su agenda se llenará de fechas tentativas para ver realizados sus delirios. Se invertirá el orden, los funcionarios pondrán su agenda por encima de la de su jefe, y éste enfurecerá. No faltarán correctivos, echará de su corte a quien escoja como chivo expiatorio, pero nada cambiará. El secreto a voces será contundente: no hay que enfrentarlo, sino capotearlo.

Será aclamado, y hasta venerado, el besamanos se volverá costumbre, pero, cuando diga que se haga la luz, la CFE le dará mil explicaciones técnicas, y dirán que la solución es comprar o hacerse de lo que no pudieron echar a andar en cinco años.

En el primer semestre de este año será letal encontrarse en su radar como un buen objetivo de medidas ejemplares, pero, tras la votación, prácticamente cualquier medida que tome precisará de la confirmación o validación de su sucesor, quien, para ese entonces, ya no le necesitará para hacerse del poder. Será ahí cuando paladee, una vez más, el amargo sabor de ser hecho a un lado, de volver a ser el furibundo, pero testimonial, caudillo sin corona. Desde luego, se asumirá, inútilmente, como víctima de un complot. Dolorosamente recordará que la miseria humana es ilimitada.

Enfermará entonces de decretitis crónica y aguda. Verá en la revocación de mandato la vía para imponerse a quien haya resultado vencedor de la jornada electoral, buscando con ello restaurar el poder diluido. Las demandas de amparo serán torrenciales, pero la enjundia estatal para sostener las draconianas medidas tendrá como horizonte más lejano el último informe de gobierno. Maromas y machincuepas procesales resultarán buena opción para aguardar el cambio. Cuando llegue la nueva narrativa oficial, todos dejarán de respaldar las patadas de ahogado.

Mirará hacia la Fiscalía, buscando la luz que ilumine su camino y el de los suyos, pero no verá sino una tenue llama extinguiéndose. Volteará hacía las fuerzas armadas, pero, en unos cuantos meses, las invisibles estrellas que le hacían jefe de las fuerzas armadas emprenderán el vuelo siguiendo a la investidura, la cual, para entonces, será ajena.

Ahí entenderá a López de Santa Anna. Será tarde, sabe que el castillo de arena que llamó 4T no requiere sino el empuje de la más somera ola, para desmoronarse. Su administración no soporta el más ligero vendaval, por eso dinamitó la idea de ser reelecto. Pensará entonces que una anulación de la elección le permitiría conservar el poder hasta replantear el tablero, pero eso resultaría contrario a los intereses de las hordas que hasta ahora le obedecen. Tendrá que asumir que enfrentarlas es una vereda peligrosa, que no llega lejos.