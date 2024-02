IA en marketing: los errores que no queremos reconocer

Afrontar el error no es fácil y hablar de él menos, porque, ¿quién no quiere un equipo ganador, uno que se destaque por sus logros y excelentes resultados? Pero en áreas como el marketing los errores cobran un nuevo significado porque sólo a través de la prueba y error alcanzamos las metas que nos proponemos.

A estas alturas, implementar IA en los equipos de marketing es algo imprescindible, la carrera para ser el mejor la define quién usa más tecnología y quién logra mejores resultados, pero al igual que con la pandemia, muchas agencias se apresuraron a adoptar esta tecnología sin tener claridad, objetivos o noción de lo que implica y los líderes de marketing debemos tener esto muy presente.

Primero, hablemos de la capacitación. Parece que algunos piensan que la IA es como un nuevo smartphone: lo sacas de la caja y listo. Pero la realidad es otra. No capacitar al equipo en IA es como tener un Ferrari y no saber conducir. Sí, puede que sea intuitivo para algunos, pero no es solo poner herramientas en manos de tu equipo.

Es normal que al principio existan dudas, incertidumbre e incluso miedo, ante el reto que esto representa, pero aquí el papel de un líder es guiarlos, acompañarlos, y transformar el miedo en resultados.

Déjenme contarles algo personal. Con IA, lo que antes parecía un maratón ahora es una breve caminata. Para una cuenta en la que hacíamos cuatro blogs al mes, por el tiempo de investigación y redacción, hoy podemos fácilmente tener 16. ¿Magia? No, eficiencia. La IA usada de la manera correcta nos ahorra tiempo, ese recurso tan preciado, permitiéndonos enfocarnos en labores que requieren mayor atención al detalle o un análisis más profundo.

El riesgo del piloto automático

Aquí va una dura verdad: confiar ciegamente en la IA es otro de los errores más comunes, es como saltar de un avión sin paracaídas. Sí, su potencial es enorme, pero los sesgos pueden hacer que un gran proyecto se desplome. La IA necesita del toque humano para discernir, tomar decisiones y validar. Es un ciclo de prueba y error que no podemos ignorar.

Otra de las grandes verdades contadas a medias, tiene que ver con la creatividad, ¿dejar todo el trabajo creativo a la IA? Gran error. La IA puede ser tu Robin, pero tú eres Batman. Puede que la IA te ayude a escalar montañas, pero la cima de la creatividad sigue siendo humana.