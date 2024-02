Tips de seguridad para interactuar con la IA

Por ejemplo, en redes sociales se difundieron audios de Martí Batres, el actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dando órdenes para afectar la candidatura de Omar García Harfuch, candidato para gobernar a la CDMX y apoyando a Clara Brugada, quien está en la misma carrera. La culpa, según Batres y Brugada , es de la IA. No tomaré el papel de jueza ni me quiero meter en la política, pero es grave y difícil de ignorar el hecho de que exista la duda sobre si esta tecnología está generando desinformación.

Los ejemplos de Luis Miguel y el de Martí Batres son dos caras distintas de una misma moneda llamada IA generativa, que si bien puede ser divertida, puede generar desinformación y en muchos casos, filtrar y usar datos confidenciales sin consentimiento.

Quiero darte algunos tips que pueden ser implementados en tu empresa o incluso en tu vida personal para que interactuar con la IA generativa no signifique un riesgo. Te los voy a compartir para que tú también tengas mucho cuidado.

1. No incluyas información confidencial

Esto es lo más básico de lo básico, pero si existen personas que siguen cayendo en estafas telefónicas o en internet, no está de más mencionar este punto. No incluyas información personal o de tu empresa que sea confidencial. ¿Cómo saber si es confidencial o público? Para mí es sencillo, yo me pregunto: ¿qué pasaría si la peor persona del mundo tuviera tal o cual dato? Por ejemplo, con mi fecha de cumpleaños y mi nombre, podría fácilmente sacar mi CURP y hacer algún tipo de suplantación de identidad. Si vas a dar datos, verifica que sea estrictamente necesario, y que la persona o institución a quien se lo estás dando tiene las políticas de privacidad correctas para protegerlos.

2. ¿Es información pública o privada?

Como líder de comunicación de Américas, tengo la responsabilidad de cuidar la información institucional de mi empresa. Para eso, muevo entre mi equipo una regla de oro: lo que no encuentres publicado en nuestro newsroom, no es información pública y, por ende, no se puede divulgar deliberadamente.

3. Verificar la información

Es reciente el escándalo que generó la ilustradora colombiana Geraldine Fernández, quien aseguró que había trabajado miles de fotogramas para la película El Niño y la Garza. Cuando se descubrió su mentira, admitió la culpa, pero la compartió con la prensa por no verificar la información antes de publicarla. Sin meternos al rigor periodístico que Geraldine puso en duda, verificar la información que obtienes y que decides entregar o presentar a alguien es básico, por el simple hecho de que las herramientas de IA generativa tienen la limitación del tiempo de actualización, especialmente si son gratuitas.

4. Di que usaste la IA generativa

Cada vez más las empresas y las personas están aceptando el innegable hecho de que la IA te vuelve más rápido y eficiente. Considerando esto, admite cuando estás usando una IA generativa. Es importante diferenciar y clarificar a los demás en dónde y cómo es que usaste contenido generado por IA para verificarlo, revisarlo, y asegurar que estés alineado con las políticas de seguridad de tu empresa. Además, la información generada con IA generativa no puede publicarse, así como así, siempre debe citarse, como cualquier otra referencia o fuente de información. Se trata de ética.