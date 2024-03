Una capacitación efectiva requiere más que participación de Recursos Humanos

El punto dos es muy necesario y a veces no es tomado en cuenta. El estudio de PULSO arrojó que el 23% de la gente se capacita cuando se lo asignan y entiende por qué debe tomarlo, mientras que el 19% se capacita cuando el tema les interesa y otro tanto igual cuando son conscientes de que lo necesitan para su desempeño. Es decir, el buy-in de los colaboradores es fundamental.

Así como cuando estábamos chicos, no entendíamos y no nos entraban en la cabeza las fórmulas de física y química porque no sabíamos cómo se aplicarían en nuestra vida futura, así los empleados pueden pasar una capacitación “de noche” si no comprenden su aplicación y cuál va a ser el beneficio para ellos directamente.

En resumen, una capacitación efectiva requiere la participación activa de todas las partes interesadas, desde los líderes de cada área o departamento hasta los empleados. Para ser exitosa, no puede ser únicamente una de los equipos de Recursos Humanos.

_____

Nota del editor: Yesid Olave es Education Manager de UBITS. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

