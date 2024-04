Declaración de impuestos. Toma chocolate, paga lo justo

Pagar lo justo tiene muchas implicaciones porque al final es una responsabilidad como contribuyentes el cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes del ejercicio y, que, como resultado de hacerlo obtengamos el saldo correcto, ya sea a favor o en contra.

Ahora viene lo bueno, si tengo un excedente al presentar la declaración de impuestos, me gustaría compartirte algunas ideas para que realmente aproveches estos recursos extra que al final, son parte de lo que con tanto trabajo has conseguido durante este periodo.

Partamos por el principio, aunque sé que parecemos disco rayado los que nos dedicamos a finanzas pesonales, es fundamental establecer un pequeño presupuesto para ver cómo poder distribuir estos recursos, obviamente depende de la cantidad que tengas como retorno.

Si es una cantidad considerable veamos cómo andamos de deudas, porque podríamos destinar un 40% a ello y ver cómo estas disminuyen, considera pegarle a la que sea mayor, toma como criterio si es por monto o por interés. Si has estado arrastrando alguna deuda en tu tarjeta de crédito es buen momento para bajarle tantito y que no te consuman los intereses, lo mismo si tienes otro financiamiento como auto o uno personal. Ahora bien, en caso de tener muy controladas las deudas, muchas felicidades y pasemos a lo siguiente.

Recuerda que he insistido en la importancia del ahorro, entonces es ampliamente recomendable destinar al menos un 20% para ello, considera ver algún instrumento que te permita tener ese dinero líquido, pero que esté trabando para ti, a manera de ejemplo y sin que suene a recomendación, podrías considerar una cuenta a la vista, un pagaré o abonar a tu retiro. Ello ayudará a que mantengas ese dinero “escondido” y que no tengas la tentación de emplearlo en cualquier cosa. He de señalar que si no tienes deudas, aquí podrías subir el porcentaje al 30%.

Ahora considera una inversión, para ello, una porción podría ser otro 20% para que busques, con la asesoría de un experto certificado, aquellos instrumentos que conforme a tu perfil y horizonte de inversión te sientas cómodo para que puedas ir viendo cómo tu lanita va dando rendimientos. Si ya tenías algún ahorro y estabas pensando en invertir, puedes complementarlo para que veas todavía mejores rendimientos.

Dentro de este apartado, es bueno considerar las coberturas en distintos ramos, si aún no cuentas con un seguro de gastos médicos mayores puede ser un gran momento para hacerte de uno, hay muchas opciones que se adaptan a tus necesidades y son modulares, para que armes lo que quieres pagar de deducible, el coaseguro, gama hospitalaria y extras como medicinas o amenidades en los centros de salud. Considera uno de daños para tu casa, de auto, en fin. El problema de los seguros es que no los valoramos hasta que los necesitamos, entonces hubiera sido bueno contar con alguno.