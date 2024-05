Finalmente, es importante entender que el servicio no siempre será perfecto, pero una parte crucial de ofrecer buen servicio es encontrar maneras de recuperarse después de un fallo. Este concepto, conocido como recuperación de servicio, implica tomar acciones no solo para resolver la situación, sino también para fortalecer la relación con el cliente. Convertir un potencial desastre en una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento de la lealtad del cliente.

En conclusión, ¿qué define el buen servicio? No es una fórmula fija, sino es un conjunto de variables que reflejan el contexto temporal y cultural, así como las expectativas del cliente. Lo que permanece constante, el principio fundamental del buen servicio es que este no sólo cumple con las necesidades inmediatas del cliente, sino que también es adaptable, y establece las bases para una relación duradera y de confianza con personas que serán no sólo clientes, sino también tus mejores promotores.

_____

Nota del editor: Alfredo Careaga es egresado de Actuaría y Dirección Financiera del Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta un MBA de IESE Business School. Tiene amplia experiencia en el sector asegurador y reaseguro, trabajando en México, Estados Unidos y Reino Unido. Es un apasionado del fútbol americano y la música, y actualmente se desempeña como Director de Nuevos Negocios de THB México. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión