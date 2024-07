Entrelíneas | Los pobres, más pobres después de impuestos

“El mensaje principal no es que no haya que tener impuestos indirectos. De hecho, hay que fortalecerlos porque ayudan a recaudar mucho, pero hay que utilizar esos recursos para un verdadero sistema de protección social universal pues hoy tenemos una estrategia universal que no llega prioritariamente a los más pobres y las transferencias se volvieron menos progresivas”, añade John Scott.

Hasta el momento, se dice que no habrá aumento de impuestos, pero sí se intensificará la recaudación. Ciertamente, sí hay espacio para cobrar más impuestos. También, puede haber márgenes de recortar gasto donde éste no sea productivo y se esté subsidiando a sectores que no requieren de subsidio.

Finalmente, la mejor manera de juzgar las acciones de un gobierno no es por su retórica, sino por lo que hace. Y la incidencia fiscal permite determinar si, en verdad, se está construyendo un Estado de bienestar sólido, significativo en términos de recursos fiscales, pero que también ofrezca mejores condiciones de vida en todos los sentidos para toda su población. Estamos muy lejos de ello.

**********

9.1 millones de personas en México viven en pobreza extrema y hay derechos aún sin garantizar como el acceso universal a la salud, seguridad social, entre otros. Por otro lado, aunque las transferencias monetarias disminuyen la pobreza en 5 puntos porcentuales, los impuestos directos y al consumo cancelan este efecto positivo y terminan aumentando la pobreza en 1.5%.

Así lo sostiene el Cijuf, que lanza al futuro gobierno un mensaje: “Tiene una oportunidad histórica frente a la imperante necesidad de impulsar los cambios al sistema fiscal que resulten en aumentar la recaudación y la progresividad de los impuestos; así como promover prioridades de gasto para erradicar la pobreza extrema y la provisión adecuada, eficiente y de calidad de servicios públicos y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas para las futuras generaciones”.

____

Nota del editor: Jonathán Torres es socio director de BeGood, Atelier de Reputación y Storydoing; periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión