El algoritmo accederá a grandes bases de información de la marca anunciante o de su agencia, con cualquier información adicional directa que hayamos entregado voluntariamente sobre nosotros, para a continuación, y en cuestión de milisegundos generar un anuncio publicitario persuasivo y específico para la persona que se conecta, mediante alguna tecnología generativa de Inteligencia Artificial o IA. Los 80,000 empleados de Publicis Groupe ya recibimos una felicitación de Navidad personalizada de nuestro CEO en función del perfil que tenemos en Marcel, nuestra network interna. Y estaba increíble.

Adiós a la publicidad generalista o contextual basada en los tradicionales targets de consumidores. La IA programática dejará atrás los parámetros de planeación tradicionales de la publicidad: el alcance, la frecuencia, el costo por millar o por view, por no decir los absurdos likes con los que algunas marcas aún piensan.

Varias derivadas al respecto de ese futuro publicitario. Primero, el continuo crecimiento de la venta electrónica, nuevas plataformas especializadas de comercio electrónico, pero sobre todo la imprescindible evolución del punto de venta tradicional hacia algo más. Las tiendas tradicionales no se pueden quedar como están y necesitan incrementar su experiencia de venta humana.

Segunda derivada: la responsabilidad de las plataformas sociales y de los medios de comunicación en la supervisión de esos contenidos generados automáticamente. Sí, también de ellos y no solo de las marcas anunciantes. ¿Cómo se controla que esa IA programática generativa no diga barbaridades? Por ejemplo, ¿dónde está el límite al humor publicitario que se puede generar sin control? ¿De quién será la propiedad y la responsabilidad creativa? ¿Cómo se crean filtros legales y éticos a escala? Hoy no los hay y no veo cómo se puedan generar sin la supervisión humana, a no ser que se limite el espectro de uso de la IA… pero no se percibe que alguien esté a cargo.

Tercera: la siguiente generación de publicistas son analistas de datos y programadores. ¿Están las agencias y los publicistas preparados para este cambio de paradigma? Casi ninguna, y muchas pequeñas e independientes tenderán a desaparecer o reconvertirse en vendedoras de influencers o de integraciones en TV no lineal (para lo cual tampoco están preparadas). Pero sí están preparándose a gran velocidad las grandes plataformas tecnológicas. Ojo a las agencias, porque su competencia viene de ese lado.

Cuarta: con la programática generativa habrá precios dinámicos que cambien según el consumidor. Habrá polarización de consumidores y potencialmente demandas de las asociaciones por falta de transparencia en los precios. ¿Cómo saber que el precio es justo? ¿Con qué compararlo? Llegarán los bots asistentes de compra, una suerte de personal shopper inteligentes, un tipo de app que llevaremos en nuestros dispositivos que nos ayuden a lidiar con tanta información personalizada seleccionando lo más conveniente para nuestro bolsillo. Estos tamagotchis serán personalizables y muy simpáticos, y serán la respuesta IA de los consumidores. No existen aún, pero no tardarán en aparecer compañías que los desarrollen. Quizás, hasta de forma gratuita, a cambio de una comisión del anunciante, como hacen ahora algunos brokers financieros al vendernos sin comisiones acciones en la Bolsa.