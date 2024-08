Educación 4.0. Elegir entre calidad e inversión puede ser un desafío

1. Gran Know How: una enorme ventaja de este tipo de formación es que te puede poner al frente de tu ordenador a auténticos líderes en su tema, sin importar si son de Monterrey, China, Estado de México o New York. Debe ser muy claro quién es el instructor, qué ha hecho en su profesión, las industrias donde ha colaborado, sus logros probados, entre otros temas clave; todo esto para que al invertir puedas estar seguro de que tendrás la correcta rentabilidad y que sin duda serás una persona más sabia o bien más actualizada después de haber asistido a un curso o seminario. Dichos ponentes si bien hablarán de teoría, se enfocarán mucho en casos de éxito o modelos prácticos de cómo poner en marcha dicha teoría en el terreno de lo pragmático y puedas medir y contabilizar los resultados específicos.

2. Costos reducidos: a pesar de que una plataforma cuente con expertos reconocidos, la aspiración es llegar a un gran número de audiencia y como resultado se tenga democratizada la inversión. La solución de formación en línea es sin lugar a duda más asequible que la formación tradicional. Se debe considerar el ahorro de los costos asociados a transporte, alimentos, hospedaje, entre otros. Además, normalmente la gama de cursos y opciones de actualización en línea, son más variados que las instituciones de formación tradicionales

3. Flexibilidad horaria y autodisciplina: además de la interacción con diferentes instructores y participantes de diferentes lugares del planeta. Las capacitaciones On-line ofrecen la gran ventaja de que cada quien puede ir dictando el ritmo de su formación; usando sus horas libres, fines de semana, o bien hasta hacerlo mientras se toman alimentos. Otra gran ventaja es que cada quien puede elegir el entorno que le venga mejor para escuchar los cursos. Con esto puesto en la mesa, cada participante puede también desarrollar habilidades de autodisciplina y gestión del tiempo; organizar y administrar el tiempo del que se dispone, con el único compromiso más que el de contigo mismo. Tú eres el escultor y la obra de arte al mismo tiempo.

4. Actualización continua y tu propio compromiso: en muchas ocasiones me tocó escuchar personas de diferentes áreas o funciones decir: “No me capacito porque la empresa no organiza cursos”. Si eres de los que piensa de esta forma, permíteme decirte que la responsabilidad de tu formación es 90% TUYA. Debes estar actualizado hoy, no solo en tu campo de trabajo, también debes saber otros terrenos ajenos a tu quehacer cotidiano; adquirir nuevas habilidades de manera continua al mismo tiempo que desarrollas tu empleo, saber un poco de Big data, KPIS, Mercadotecnia digital, técnicas de negociación, IA, solo por mencionar algunas.

A final de este 2024 habré cumplido 30 años dedicado al “Supply Chain” y te puedo compartir que aún me declaro sumamente aprendiz en muchos temas de mi carrera, si partimos de esto como un cierto, te invito estimado lector a que definas una serie de metas en tu formación, que sean alcanzables, medibles y específicas. Que planifiques y organices cómo vas a alcanzar dichas metas, por ejemplo, quiero hacerme gerente en cinco años, entonces cuáles son las habilidades con las que cuentas y cuáles requieres desarrollar para alcanzar dicha meta.