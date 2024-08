Tu círculo primario puede abrirte puertas a nuevas oportunidades de negocio

“Rodéate sólo de personas que te eleven”: Oprah Winfrey

No tengo duda de que la mayor parte de las personas queremos tener éxito en nuestras actividades, sin embargo, no nos damos cuenta del hecho de que no se trata sólo de prepararnos, sino también de tener claro cuál es nuestro círculo primario de amigos, colegas o familiares con quienes pasamos la mayor parte del tiempo.