Invertir en el futuro. ¿Qué buscan los VCs en las startups de hoy?

Como inversionista en Venture Capital tengo un profundo interés en las tecnologías emergentes. No deja de sorprenderme la cantidad de empresas que surgen con temas que hace cinco años no eran imaginables. Se ha vuelto todo un reto el decidir qué inversiones merecen la pena y cuáles no, las soluciones tecnológicas a problemas del diario surgen todo el tiempo (y con ellas las propuestas de emprendedores), la competencia es férrea y tenemos que estar en todo desde conocer a fondo un mercado hasta saber reconocer si una tecnología es el principio de algo grande o será una moda que pasará pronto.