Regulación de la IA y el impacto en la inversión global

También conocida como la Ley de Inteligencia Artificial, esta es la primera iniciativa concreta del mundo para regular la IA. Su objetivo, según los reguladores, es convertir a Europa en un centro global de IA confiable estableciendo normas que regulen el desarrollo, comercialización y uso de la IA en la UE. Ésta busca garantizar que los sistemas de IA sean seguros y respeten los derechos y valores fundamentales además de fomentar la inversión y la innovación en IA. Es en este último punto en el que creo que los legisladores europeos se están equivocando, ya que la regulación tan estricta justo está limitando la inversión.

Las reglas que esta Acta de la Unión Europea puso en marcha en diciembre cubren más empresas de las que se pensaba inicialmente, al crear una pirámide de riesgo de empresas, calificándolas desde riesgo inaceptable a riesgo mínimo. Las de riesgo inaceptable, que quedan terminantemente prohibidas, incluyen aquellas empresas que hacen uso de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos o sistemas de puntuación social, así como el uso de técnicas de influencia subliminal que explotan las vulnerabilidades de grupos específicos.

Según un reporte de EY Suiza, mientras en un inicio se pensaría que las empresas ubicadas en riesgo inaceptable sería un 15%, son casi el 33% de las empresas de IA las que terminarán cayendo en este rubro.

Como venture capitalist estoy convencido que esto hará que los capitalistas de riesgo limitemos nuestra inversión a empresas de IA en el futuro cercano o hasta que se conozca mejor cómo será la regulación internacional. Si bien el problema ahora es principalmente para las startups que tiene su base u operación total o parcial en el viejo continente, la realidad es que esta Acta posiblemente sea un punto de referencia en otros países y esto tenga una repercusión global en la inversión para empresas de Inteligencia Artificial. Además, en el mundo de la inversión de riesgo se busca que las empresas tengan posibilidad de crecer exponencialmente a nivel global, y restar a Europa de esta ecuación no es para nada una buena idea.

Sabemos ya de varias empresas de IA que han frenado su ritmo de crecimiento debido a estas nuevas reglas. Algunas empresas están ya pensando en mudar su negocio fuera de Europa, con la esperanza de que esta dura reglamentación no se propague a nivel global. Lo que me parece una consecuencia inmediata de esta legislación es que Europa limitará su crecimiento en temas de investigación e inversión en IA, lo cual será una oportunidad que seguramente Estados Unidos aprovechará. Lo que he podido observar de la postura de la regulación estadounidense al respecto es mucho menos restrictiva y permitirá el crecimiento de la industria en verticales que claramente en Europa ya es imposible.