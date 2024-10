Desaprender y reaprender, el camino para liderar en tiempos de cambio constante

Reaprender para un liderazgo efectivo en el siglo XXI

Después de desaprender, el siguiente paso crítico para liderar eficazmente en el siglo XXI es reaprender. Esto significa estar abiertos a nuevos conocimientos, adoptar tecnologías y prácticas que reflejen las demandas actuales, y evolucionar constantemente. En un entorno donde la única constante es el cambio, el liderazgo debe ser flexible y adaptable.

Hoy, como líderes, necesitamos reaprender a liderar en un mundo que presenta nuevos modelos de trabajo, donde la inteligencia artificial redefine la productividad y donde las generaciones más jóvenes buscan un propósito más allá del éxito financiero.

El liderazgo eficiente ya no depende solo de la experiencia acumulada, sino de la capacidad de desaprender y reaprender continuamente. Solo soltando el pasado podemos estar preparados para las oportunidades del futuro y mantener nuestro liderazgo a la vanguardia en un mundo impredecible. Aquellos que no estén dispuestos a dejar atrás las viejas formas corren el riesgo de quedarse rezagados. La clave del progreso no está en lo que ya sabemos, sino en nuestra disposición a evolucionar constantemente.

____

Nota del editor: Héctor Meza Curiel es Director General de InfoSol. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión