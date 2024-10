Resiliencia, ¿cómo convertirla en un activo para la supervivencia de la empresa?

¿Qué haría una empresa si enfrentara una crisis inesperada, una disrupción tecnológica o una recesión económica? Si una pequeña empresa de la noche a la mañana se ve afectada por un desastre natural, enfrentaría, en primera instancia, caos. ¿Y qué si, no obstante, a pesar de las pérdidas sufridas, decide no rendirse? ¿Si en lugar de eso analiza la situación, aprende de la adversidad y ajusta sus estrategias para adaptarse a las nuevas circunstancias? La realidad no es tan sencilla, pero esto realmente ocurre. Este proceso de enfrentar situaciones adversas, adaptarse y salir fortalecido, se conoce como resiliencia organizacional.

La resiliencia es la capacidad de resistir crisis, recuperarse y, además, innovar y evolucionar, con lo que una organización asegura su supervivencia y éxito a largo plazo.

Ahora bien, ¿cómo puede una empresa aprender a no sólo resistir, sino prosperar ante los desafíos inevitables del entorno empresarial? Las empresas necesitan aprender a evitar sucesos negativos, prevenir que empeoren, así como sobrellevar consecuencias negativas, de tal forma que puedan hacer frente a los cambios y continuar con su función primaria. La resiliencia no es estática, sino que implica un proceso constante de toma de decisiones y aprendizaje.

Esto requiere que las empresas propicien que sus colaboradores sean parte de una cultura que promueva la flexibilidad y capacidad para responder a situaciones adversas.

Algunas acciones que las empresas pueden aplicar para fomentar la resiliencia organizacional son:

- Fomentar la flexibilidad y adaptabilidad. No hay duda de que vencer la resistencia al cambio no es algo sencillo. Sin embargo, la relevancia de la apertura a este se puede transmitir y permear a cada colaborador. Es esencial aprender a ser capaces de adaptarnos a circunstancias cambiantes e innovar procesos cuando sea necesario.

- Desarrollar una cultura de comunicación abierta. La comunicación efectiva es uno de los principales obstáculos en las organizaciones. Por ello, es clave establecer canales de comunicación que permitan de forma efectiva que las y los empleados expresen preocupaciones, compartan ideas y trabajen juntos en construir soluciones.

- Mantener una visión clara con sentido de propósito. La organización debe definir objetivos claros, que guíen a la visión deseada. Su transmisión (e inspiración) debe ocurrir a lo largo y ancho de la organización: todos los colaboradores deben conocerlos de forma puntual, y también entender la visión que desea alcanzarse. Esto es el eje que guiará las acciones de toda la organización a alcanzar las metas organizacionales, además de que dará motivación para lograrlas.

- Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo. La colaboración entre integrantes de un equipo debe valorar las contribuciones individuales, mediante el apoyo mutuo y de confianza.

- Desarrollar el liderazgo. En tiempos de cambio y adversidad, los líderes deben estar capacitados para servir a sus equipos y guiarlos de forma efectiva.