La importancia del pensamiento crítico en la transformación personal y social

Imagina un mundo donde no se reflexione profundamente, donde no exista la capacidad de cuestionar nuestras creencias; un mundo en el que aceptamos todo sin cuestionar. ¿Alguna vez te has preguntado para qué sirve el pensamiento crítico?

Para ensayar una respuesta debemos comenzar por señalar que el pensamiento crítico va más allá de la simple memorización de información; es una habilidad intelectual que permite cuestionar suposiciones, reconocer ambigüedades y analizar, evaluar y sintetizar datos. Implica emitir juicios fundamentados, tomar decisiones informadas, resolver problemas y justificar posiciones con claridad, guiándonos por la reflexión y la evaluación.